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Eski eşinin otomobilini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA- SANCAKTEPE'de bir kişi boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra kendini polise ihbar etti Olay, İnönü Mahallesi Kırlangıç Sokakta saat 03.45 sıralarında meydana geldi.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA- SANCAKTEPE'de bir kişi boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra kendini polise ihbar etti Olay, İnönü Mahallesi Kırlangıç Sokakta saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Büşra K.'nin evinin önünde bulunan otomobili yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin çıktığını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Araç kısmen yanarken apartmanın dış yüzeyinde maddi hasar oluştuğu görüldü. YANICI MADDE DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yanan otomobili söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin çevresinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken otomobilin yanıcı maddeyle yakıldığı belirlendi. 155 POLİS İMDAT ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK TESLİM OLDU Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler otomobilin sahibi Büşra K.'dan da olayla ilgili bilgisine başvurdu. İnceleme sürerken Büşra K.'nin eski eşi S.Ü., polisi arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi ve teslim olacağını söyledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından bulunduğu yerden gözaltına alınan S.Ü.polis merkezine götürüldü. ALEVLER APARTMANIN ÜST KISMINA YÜKSELDİ Büşra K'nın komşusu Mehmet Çakıcı, "Uyuyorduk. Dışarıdan patlama sesleri geldi. Binaya doğru alevlerin yükseldiği gördük" diye konuştu. S.Ü.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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