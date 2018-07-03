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Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan "Filistin" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 04:46 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Abdulilah Benkiran: - "Yüzyılın Anlaşmasından bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarından edilen ve geri dönmek isteyen insanların meselesidir"

Fas'ta eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Filistin meselesinin ekonomi değil "toprak" meselesi olduğunu söyledi.

Ali Yata adlı kuruluşun "Efsaneler, Siyonist Suçlar, Emperyal Entrikalar ve Filistinlilerin Trajedileri" temasıyla başkent Rabat'ta düzenlediği seminerde konuşan Benkiran, "Yüzyılın Anlaşmasından bahsedenler, zannediyorlar ki Filistin meselesi ekonomik bir meseledir. Bilakis bu, topraklarından edilen ve geri dönmek isteyen insanların meselesidir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı çıkmasının ardından yalnızlaştırıldığına dikkati çeken Benkiran, "Ebu Mazin'in (Mahmud Abbas), dünyanın en güçlü ülkesi ve onun başkanının aldığı karara direnmesi Filistin meselesine ivme katacaktır." diye konuştu.

Yüzyılın Anlaşmasını "yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve bu plana karşı olduğunu dile getiren Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

Basındaki iddialara göre, Yüzyılın Anlaşması planı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içeriyor. Planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği yorumları yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta resmi törenle açılmıştı.

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