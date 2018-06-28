MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada eski futbol hakemi Murat Türker bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir sitede yöneticilik yapan H.G. (54) ile site sakini Murat Türker (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Belinden bıçaklanan Türker, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türker'in eski futbol hakemi olduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü
Eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken yorum
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor
İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı
Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında
Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Shakira'nın kulis istekleri şaşırttı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum