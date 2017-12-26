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Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 06:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

FETÖ’nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin TL yatırdığı belirlendi.

FETÖ/ PDY’nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da oynayan Uğur Boral’ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral’ın itirafları doğrultusunda FETÖ’nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.

Eski futbolcular onun adını verdi! İşte FETÖ'nün spor imamı

Eski futbolcular onun adını verdi! İşte FETÖ'nün spor imamı

FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ

Bu arada FETÖ’nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel’e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel’e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın, takımların imamları olduğu iddialar arasında. Transferlerde etkili olan imamlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da futbol oynamıştı.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bakıyorum futbolcu dediğiniz 4 isimin 3 ü fb li sonra GS fetöcü diyonuz
siyasi ayağını hala bekliyoruz....
Boy, boy fotoğraf çektiren malum partinin insanları neden tutuklanmıyor.
17 25 aralıktan sonra halen irtibatta olanlar sorgulanıyor 17 25 aralıktan sonra boy boy fotoğraf gördün mü? devlete karşı olan örgüt ifşa edilmiş ama bu arkadaşlar halen 17 25 Aralık sonrası bile destek olmuşlar eğer ki destek olmasalardı 15 temmuz yaşanmaya bilir ve 250 şehit vermeyebilirdik. Biraz da bu pencereden bakın artık. ..
@smharunkaya 17-25 aralıktan çok öncesinde bu yapılanma terör örgutudur diyen cumhuriyet gazetesinin yazarları fetö suclamasıyla içerdeler ama bu oluşumun ta başından beri içinde olupta her türlü desteği veren hatırlı yada arkası sağlam bir çok kişi şu anda dışarda birde böyle bir pencere var arkadaşım buğulanmadan sende bu pencerden bak bakalım
@smharunkaya yıllardır yol ve rol arkadaşı değilmiydil3er iktidarla
Bakalım bu feto sakızını daha ne kadar çiğneyeceksiniz?
uyumaya devam sevgili ülkem iyiraf mitiraf derken içerde kimse kalmayacag hepsi seebest bırakılacag
bankasyaya para yatıran suçlu ise bu bankayı o gün açanlar neden suçsuz
Galatasarayda oynamis eski bi futbolcu olsaydi basligi flas flas flas GALATASARAYLİ ESKİ FUTBOLCU FETO İTİRAFCİSİ OLDU VEYA FETOCU CİKTİ diye baslik atardiniz ama fenerbahceli eski bi futbolcu olunca fenerbahcenin f’si bile gecmiyo !!
şu fetonun siyasi ayağını çok merak ediyorum.
bak sen su sikeclere bide galatasaray a laf soylerler. kacinci oyuncusu oldu. bakalim kac tane daha cikacak
17 Araliktan sonra çocuğunu sahte isimle bunlarin okuluna yollayan bakanı da açıkla
fetöbahçe
fetö ayağına ülkeyi ele geçiriyorlar
uğur boral bekir irtegün zafer biryol eski kanal müdürü ortak noktaları hepsinin fenerbahçeli olmaları ama sorsanız fetöcü Galatasaray niye arif hakan şükür başka kimse yok ama fbde futbolcular profesyonel çalışanlar klübe başkanın özel izniyle üye yapılan hakim ve savcılar ama yazacak cesaret yok çünkü adamlar hükümet yalaması
siyasi ayağı nerde hoca efendiyi özledik diyen bülent Am ca nerde
mehmetcan. her takımdan bir feyöcü getşrin. gs dan tuttuğunuzu getirin. bu adamlar fb de oynadığı dönem fb kaç kere şampiyon olduda fb çamur atmaya çalışıyosun. sadece oynadılar. belkide sizin fetöcüler aracılığı ile size maç sattılar. gss da adamlar yuvalanmışlardı. bişeyi bil öyle yap. o dönemdeki adamlarınızın hepsi yurtdışına kaçtı. bunlar figürandı.
akilli adamlar hemen itirafci oluyor, saflarda icerde yatiyor.
Eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı diyeceksiniz tıpkı eski GALATASARAY'lı dedikleriniz gibi
millet gerçekten bir tuhaf olmuş herkez küçük beyinli olmuş birbirini eleştiriyor yok fetçsaray yok sende fetöfb daha fazlasın yok sen aslık fetöbjk manyak bunlar yaa biri çıkıpta yeter manyakmısınız ne ocu bucusu adam 10 yıl 15 yıl önce yaptığı br yardımdan bilmemneden bugün nasıl yargılanır tutuklanır demiyor garibanlar tutuklanıyor demiyor böyle hukuk mu adalet olur mu hangi terör faaliyetine militan işine karışmış bu insanlar demiyor kaderlerine razı oluyor kimse ağzını açamıyor çünkü içeri tıkılınca 15 ay dosyanın hazırlanmasını bekliyorsun sonra salıyorlar Allah tan korkun bebekler var
alın alın dışarıda kimseyi bırakmayın memleketin yarısını alın
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