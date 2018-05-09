Eski Gambiya Devlet Başkanın lüks araçları satışta

BANJUL (AA) - Gambiya'nın sürgündeki eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in sahip olduğu lüks arabalar ve uçağının satışa çıkarıldığı bildirildi.

Gambiya Maliye ve Ekonomi Bakanı Amadou Sanneh, bölgeyi ziyaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanneh, Jammeh'in görevdeyken satın aldığı Hummer, Rolls Royce gibi lüks araçların satışa çıkarıldığını belirterek, "Arabaları ve uçağı satışa çıkardık. Şu an araçların reklamını yapacak bir web sitesi kurmaya çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan IMF Misyon Başkanı Jaroslaw Wieczorek da Gambiya ekonomisi yavaş yavaş toparlanmaya başladığını, ancak borçların hala yüksek olduğunu kaydetti.

- Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları önce kabul eden Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

