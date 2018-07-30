HABER

Eski Gazi Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 08:20 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişiden 10'u gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

PARTNERYeni hayatYeni hayat
Metrobüste kadınların koltuk kavgası! Üzerine oturduMetrobüste kadınların koltuk kavgası! Üzerine oturdu
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Gazi Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul hava durumu! Meteoroloji saat verip uyardı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji saat verip uyardı

Metrobüste kadınların koltuk kavgası! Üzerine oturdu

Metrobüste kadınların koltuk kavgası! Üzerine oturdu

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: Genç kızlara Oktar bizzat tuzak kurmuş

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: Genç kızlara Oktar bizzat tuzak kurmuş

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Melih Gökçek’in adı parklardan da silindi

Melih Gökçek’in adı parklardan da silindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.