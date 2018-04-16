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Eski Gazi Üniversitesi Rektörü FETÖ'den hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Büyükberber'in FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi - Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Büyükberber ve avukatı ile sanığın yakınları katıldı.

Üzerine atılı suçu reddeden Süleyman Büyükberber, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Üniversitede kadrolaşma iddiasını da kabul etmeyen Büyükberber, rektörlük yaptığı dönemde işe başlayıp FETÖ soruşturmaları kapsamında üniversiteden uzaklaştırılan 95'i ByLock kullanıcısı 190 kişiden çoğunun YÖK tarafından kuruma yerleştirildiğini öne sürdü.

Büyükberber, tıp fakültesine 246 personel atanması talebinin dekana ait olduğunu, kendisinin bu konuda dekandan herhangi bir isteğinin olmadığını söyledi.

Eski Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün aleyhindeki beyanlarını kabul etmeyen Prof. Dr. Büyükberber, Öztürk'ün kendisine husumet duyduğunu savundu.

Büyükberber, rektör seçimlerinin ardından "Sizin kıytırık oylarınızla atanmadım. Beni başka güçler atadı. Gereğini yapacağım." dediği iddasını reddetti.

Yurt dışına gidiş dönüş kayıtları sorulan Süleyman Büyükberber, ziyaretlerin Sağlık Bakanlığının bilgisi dahilinde ve bilimsel toplantılara katılmak amacıyla gerçekleştiğini, ziyaretler sırasında örgüt mensuplarıyla görüşmediğini, örgüte ait herhangi bir kuruma da gitmediğini iddia etti.

Kurucusu, yöneticisi veya üyesi olduğu derneklere ilişkin bilgi veren Büyükberber, söz konusu derneklerin örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

- Tanıklar

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Saltan, sanığın FETÖ üyeliğine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını beyan etti. Saltan, baskı ve yönlendirme altında alındığını öne sürdüğü önceki beyanlarını ise kabul etmedi.

Prof. Dr. Vedat Bulut, tanık olarak verdiği beyanda, Süleyman Büyükberber'in iyi bir rektör olmadığını ancak sanığın silahlı örgüt üyesi olduğuna dair bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Bulut, onur üyesi olduğu Tabip Odasının, Büyükberber döneminde kişiye özel ilanlarla Gazi Üniversitesine dışarıdan atama yapıldığına dair tespitleri olduğunu belirtti.

Büyükberber'in özel kalem müdürü Lale Vural da sanığın FETÖ üyeliğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Görevden alındıktan sonra bilgisayarına format atılmasının sanığın kendi talebi olmadığını öne süren Vural, soru üzerine, Büyükberber'in makam odasını boşaltırken herhangi bir evrak çıkarmadığını da belirtti.

Lale Vural, Süleyman Büyükberber'in ABD büyükelçisiyle görüşmesinin gizli olmadığını, sanığın zaman zaman başka büyükelçilerle de görüştüğünü ifade etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Büyükberber'in tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber

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