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Eski Guatemala Devlet Başkanı kefaletle serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:18 | Son Güncelleme

Eski Guatemala Devlet Başkanı kefaletle serbest bırakıldı

GUATEMALA (AA) - Eski Guatemala Devlet Başkanı Alvaro Colom, yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Mahkeme, Colom'un 133 bin dolarlık kefaleti ödemesinin ardından şartlı tahliye edilmesine karar verdi.
Başkent Guatemala'da toplu ulaşım araçlarının alımıyla bağlantılı yolsuzluk soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Juan Francisco Sandoval, mahkemenin kararını temyize götürmeyi planladıklarını belirtti.
Orta Amerika ülkesinde 2008-2012 yıllarında devlet başkanlığı yapan 67 yaşındaki Colom şubat ayında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Colom döneminde maliye ve içişleri bakanlığı yapan isimler de gözaltına alınmıştı.

Guatemala'da gümrük yolsuzluğu skandalıyla bağlantılı gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxana Baldetti de tutuklu yargılanıyor.

Yine 2000-2004 yıllarında devlet başkanlığı görevinde bulunan Alfonso Portillo, 2014'te para aklamakla suçlandığı ABD'ye iade edilmiş ve yaklaşık 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Portillo, Tayvan'ı diplomatik açıdan tanımayı sürdürmek için yetkililerden 2,5 milyon dolar rüşvet aldığını kabul etmişti.

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Álvaro Colom eski devlet başkanı Guatemala

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