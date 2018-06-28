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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 6 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 6 yıl hapis

TİFLİS (AA) - Tiflis Şehir Mahkemesi, "şiddet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye 6 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, gıyabında yargılanan Saakaşvili'nin 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve Gürcistan'da 2 yıl 3 ay resmi bir görevde bulunmamasını kararlaştırdı.

Saakaşvili, Gürcü milletvekili Valeri Gelaşvili'nin kaçırılması ve dövülmesine ilişkin davada "şiddet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla yargılanıyordu.

- İkinci gıyaben hapis cezası oldu

Hollanda'da yaşayan Mihail Saakaşvili bir cinayet davasında da görevini kötüye kullanmaktan bu yılın ocak ayında Tiflis Şehri Mahkemesince 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saakaşvili, Birleşik Gürcistan Bankası çalışanı Sandro Girgvliani cinayetinde çıkarlarını korumak için af çıkardığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

- Ülkesine dönemiyor

Hakkındaki tutuklama ve hapis kararı yüzünden yıllardır ülkesine dönemeyen ve Hollanda'da yaşayan Saakaşvili, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ile görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanıyor.

Saakaşvili, Kasım 2013'te, yeni Devlet Başkanı Georgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından Gürcistan'ı terk etmişti.

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Saakaşvili’ye gıyaben hapis cezası

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