Eski Hakim Yaz'ın yargılanmasına devam edildi

Soruşturmanın siyasi olduğunu iddia eden Yaz, Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) gelen belgelerin lehine delil olarak dosyaya girdiğini söyledi.

Dava dosyasına gelen evrakın mahkeme başkanı tarafından okunmasının ardından sanık Yaz ile avukatı, karşı beyanda bulundu.

Savcı, dosyadaki eksiklerin giderilmesini, ayrıca dinlenilmesine karar verilen tanıkların gelecek duruşmada mahkemeye zorla getirilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, oy çokluğuyla sanık Yaz'ın adli kontrolle tahliye edilmesi talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Yaz'ın "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- MHP'nin kongre süreci

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetiminin Yaz hakkında HSYK'ya sunulan şikayet dilekçesinde, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

