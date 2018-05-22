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Eski Hakim Yaz'ın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen eski Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen eski Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakın mahkeme başkanı tarafından okunmasının ardından sanık Yaz ile avukatı, karşı beyanda bulundu.

Soruşturmanın siyasi olduğunu iddia eden Yaz, Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) gelen belgelerin lehine delil olarak dosyaya girdiğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını savunan Yaz, hapishane koşularında psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Yaz'ın avukatı da dosyaya gelen evrakın tarafına ulaşmadığını bildirerek, söz konusu belgeleri inceledikten sonra savunma yapacağını kaydetti.

Mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, sanık Yaz'ın yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini istedi.

Savcı, dosyadaki eksiklerin giderilmesini, ayrıca dinlenilmesine karar verilen tanıkların gelecek duruşmada mahkemeye zorla getirilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, oy çokluğuyla sanık Yaz'ın adli kontrolle tahliye edilmesi talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Yaz'ın "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- MHP'nin kongre süreci

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetiminin Yaz hakkında HSYK'ya sunulan şikayet dilekçesinde, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü Kongre MHP

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