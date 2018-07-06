Eski hakimden FETÖ'nün ABD'deki kuruluşuna finans desteği

RECEP BİLEK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in eşi eski hakim Sevda Güven'in Bank Asya üzerinden örgütün ABD'de faaliyet gösteren bir kuruluşuna para gönderdiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce 22 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda, Ankara 2, 4 ve 14. ağır ceza mahkemelerince "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan, kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ile yakalanan ve 28 Mayıs'ta tutuklanan eşi eski hakim Sevda Güven (45) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Sevda Güven hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın Mesudiye'de hakim olarak görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiği belirtilen iddianamede, inkarına rağmen eşi adına kayıtlı hat üzerinden kullandığı ByLock'a 12 bin 207 kez erişim sağladığının belirlendiği vurgulandı.