HABER

ESKİ HAKİME FETÖ'DEN HAPİS CEZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA  Eski Bölge İdare Mahkemesi hakimi Rabia Başer, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 33.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
Eski Bölge İdare Mahkemesi hakimi Rabia Başer, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Rabia Başer hazır bulundu. Son savunmasını yapan Başer, suçlamaları reddederken avukatı da müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. Sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay'da yapılması gerektiğini ileri sürdü. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Rabia Başer'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

EŞİ DE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZAEVİNDE
Rabia Başer'in eski hakim eşi Mustafa Başer de, "Terör örgütü üyeliği" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Paralel Yapı" soruşturmalarında tutuklu bulunan eski emniyet müdürlerinin tümüne tahliye kararı veren Başer'in, bu kararı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla verdiği iddia edilmişti. Meslekten de ihraç edilen Başer, Yargıtay'da yargılanarak söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu

En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu

Temiz Yüreklerden Temiz Ellere

Temiz Yüreklerden Temiz Ellere

Tekfenli öğrencilerden anlamlı ziyaret

Tekfenli öğrencilerden anlamlı ziyaret

Çiftçi’den Şireciler ve Kuruyemişçiler Odasına ziyaret

Çiftçi’den Şireciler ve Kuruyemişçiler Odasına ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.