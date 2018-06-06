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Eski hakimin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü

EDİRNE (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt, İstanbul'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanırken gözaltına alınan "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kurt, daha sonra hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü.

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Askeri Casusluk hakim KOM Şube

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