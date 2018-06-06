Eski hakimin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

EDİRNE (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt, İstanbul'a gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanırken gözaltına alınan "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kurt, daha sonra hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü.
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