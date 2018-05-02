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Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeliği suçundan soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Görevden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmiş 9 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı ve bir sivil için Ankara ve İzmir'de gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen emniyet görevlileri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Fetullahçı Terör Örgütü

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