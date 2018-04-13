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Selahattin Demirtaş için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti. Ara kararını veren mahkeme heyeti, Demirtaş’ın tutukluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz’da görülecek.

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş, avukatları, yakınları ve HDP milletvekilleri katıldı.

Selahattin Demirtaş, yargılandığı fezlekelere konu olan konuşmaların Mecliste yasama sorumsuzluğu kapsamında yaptığı konuşmalarla benzerlik taşıdığı için müzekkere yazılarak TBMM'den konuşmalarının istenmesini talep etti.

'NE KİMSEDEN EMİR ALDIM NE DE EMİR VERDİM'

Miting konuşmalarının kimseyi suç işlemeye teşvik ve tahrik etmediğini savunan Demirtaş, aksine suça konu olan konuşmanın, hitap ettiği kitlenin suça bulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

"Ben hiçbir zaman PKK yöneticisi olmadım, ne kimseden emir aldım ne de kimseye emir verdim. Benim tutuklanmam örgüte sosyolojik destek vermektir" diye savunma yapan Selahattin Demirtaş, konuşmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti.

'FEZLEKELER HUKUKA AYKIRI'

Demirtaş'ın beyanlarından sonra avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarını aldıktan sonra müzakereye çekildi. Müzakerenin ardından kararını açıklayan heyet, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşmaya 18 Temmuz'da devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Allah sizi Bildigi Gibi Yapsin Adami Suçsuz Günahsiz Perisan Ettin Utanmazlar...
insallah mühebbet hapis cezasi verilmistir.
bu adamı neye yargılıyorsunuz bu ve bunun gibileri asın gitsin
sen içerde biraz daha saz çalıp slogan atmaya dewam et selo başkan :)))))
Güzellll
Adam gibi adam.
selahaddin demirtaş gururumuzdur.
birkaçgündür; Selo ile ilgili haberlere yapılan yorumlara bakınca , CHP HDP ittifakının tuttuğu meydanda bütün CHP liler biranda Demirtaşsever olmuş olum biz bunu söylediğimizde demediğinizi bırakmıyordunuz başlıyosunuz "oslo habur "vs )) Keşke Direk CHP muhatap alınsaydı ha CHP ha hdp ha PKK! birşey değişmezdi aslında bu ittifaka İYİ ve SAADET te katılacak. Sonuçta hedefiniz Reis i seçtirmemekse, PKK ilede Yunanlada FETÖ ilede ABD ilede hertürlü"İLKESEL" (!) İttifakı yapmaya mecbursunuz Milletle ittifak yapacak haliniz yok Millet zaten ittifakını yaptı
fazla uzatmayacan aslında idam en kolayı bu köpeklere o bile çok devletin ipine yazık
ülkenin düştüğü kara batağa bak önüne engel olan herkes hapiste. milletin adamı selo başkan seni çok seviyoruz..
Versenize müebbeti şu teröriste neyi bekliyorsunuz? Aponun heykelini dikmek isteyen necidir sizce?
Allah hakkınızı bırakmasın sayın başkanım
AKP ile ortaklık yapana kadar devam tutuklanmasına devam 2019'da AKP ile müttefik olmak için
Herseyin 1 bedeli var bu hayatta toprak altindaki adaletten bahsetmiyorum bile
haber başlığını atan arkadaş beni bul yiğidim tiklanma rekoru kirdirdin
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