HABER

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi


DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
Seçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylarSeçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylar
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.