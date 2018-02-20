Eski HDP'li başkan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütünü destekleyip, bölücü örgüte yardım topladığı belirlenen eski HDP Besni Eş Başkanı Yıldız K., gözaltına alındı.
Gözaltına alınan eski HDP Besni İlçe Başkanı Yıldız K., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Burada mahkemeye çıkarılan HDP’li Yıldız K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İHA
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