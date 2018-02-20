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Eski HDP'li başkan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 18:32 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve örgüte yardım topladığı belirlenen eski HDP Besni Eş Başkanı Yıldız K., tutuklandı.

Eski HDP'li başkan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütünü destekleyip, bölücü örgüte yardım topladığı belirlenen eski HDP Besni Eş Başkanı Yıldız K., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski HDP Besni İlçe Başkanı Yıldız K., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada mahkemeye çıkarılan HDP’li Yıldız K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
HDP cezaevi

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