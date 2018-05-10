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Eski hemşireye FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hakkında dava açılan eski hemşireye, "silahlı terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski hemşire, hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş hemşire Nimet Uzun ile avukatı katıldı.

Uzun, duruşmadaki son savunmasında, örgütle bağı bulunmadığını iddia etti.

Bank Asya'da eşiyle birlikte ayrı ayrı hesap açtırdıklarını belirten Uzun, "Hesapları eşim yönetiyordu. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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