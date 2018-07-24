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Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

FETÖ’nün yargıda örgütlenmesini sağlamak suçlamasıyla tutuklanan eski HSYK Başkanı İbrahim Okur, savunmasında, 2011 atamalarındaki ‘nurlu liste’yi o dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilerek imzaladığını iddia etti. Okur ayrıca, Zekeriya Öz’ün görevden alınmasını kendisinin teklif ettiğini, müsteşar Ahmet Kahraman’ın ise bunu “Beyefendi’ye sorması gerektiğini” söylediğini kaydetti.

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği"yle suçlanan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, hakim karşısına çıktı. Okur, ''Hiçbir zaman üyesi veya yöneticisi olmadığım bu örgüte karşı yürüttüğüm mücadele görmezden gelinerek karşınıza bir suçlu gibi çıkarıldım. Hiçbir illegal yapı içinde olmadım. Bu hareket içindeki gördüğüm yanlışları haykırdığım ortadadır.Cemaatin operasyonel olaylarını MİT krizi sırasında kavradım. Bu yapının artık dış güçlerin güdümünde olduğunu, İsrail ve ABD'nin aracılığıyla bu yapının operasyon yaptığını düşünüyorum" dedi.

SORUŞTURMA YASAYA AYKIRI

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Okur, HSYK Genel Kurulu’nun izni olmadan hakkında savcılığın başlattığı soruşturmanın yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle kuruldan kovuşturma izni alınmasını ve davada durma kararı verilmesini istedi.

İddianamedeki suçlamalarının HSYK üyeliği dönemine ait olduğunu dile getiren Okur, göreviyle ilgili yargılamanın anayasaya göre Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu, kişisel suç olarak kabul edilmesi halinde ise yargılamayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun yapmasını talep etti.

'EŞİMLE KATALOG EVLİLİĞİ YAPMADIK'

İbrahim Okur, hayatı boyunca hiçbir illegal yapı içinde olmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

“Devletin en üst makamında bulunanların destek verdiği, Pensilvanya’ya giderek ziyaret ettikleri, TBMM kürsüsünde övdükleri, MGK kararlarının Başbakan’ın talimatıyla kamuoyu ve kamu görevlilerinden gizli tutulduğu bu yapının 17/25 Aralık öncesi kriminalize olmuş bir eylemi de bilinmezken; bunların iç yüzünü, gizli amaçlarını bilmeden bu yapıdan bazı insanlarla arkadaş olmak ve/veya aynı işyerinde çalışmak, işin yürüyebilmesi için Bakan ve Müsteşarın bilgisi dahilinde görüşmeler yapmak suç mudur? Eğer böyle bir suç varsa başta ülkeyi yöneten siyasi iktidar olmak üzere, kamu görevlilerinin tümü bu suça iştirak etmiştir.”

Cemaat evleri, ışık evleri veya cemaat yurtları olarak adlandırılan yerlerde kalmadığını söyleyen Okur, “Eşimle üniversiteden sınıf arkadaşıyım. Biz aşk evliliği yaptık. Katalog evliliği yapmadık” dedi.

'LİSTE BİRAZ NURLU OLDU'

Dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman’ın talimatıyla cemaatçi üyelerle yapılan pazarlıklar sonucunda HSYK’nin 2011’de Yargıtay’a 160, Danıştay’a 51 üye ataması olayını anlatan Okur, “Müsteşar Ahmet Kahraman, hazırladığımız listeyi sayın Başbakan’a sundu, ‘liste biraz nurlu oldu’ dedi. Başbakan da olsun, alınları secdeye giden arkadaşlar değil mi’ demiş. Bu 160 kişiden 110’nun cemaatçi olduğunu o zaman düşünüyorduk” diye konuştu.
Okur, Zekeriya Öz’ün görevden alınmasını kendisinin teklif ettiğini, müsteşar Ahmet Kahraman’ın bunu “Beyefendi’ye sorması gerektiğini” söylediğini kaydetti.

'BEYEFENDİ İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA BENİ ARADI'

Okur, şunları söyledi:

“Beyefendi ile görüştükten sonra beni telefonla arayıp ‘Kendisini kırmadan ve kamuoyunda tepki çekmeden süslü kaydırma ile alabiliyorsak almamızı’ istedi. Bunun üzerine ben de Bakan Bey’in isteğine uygun olarak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği önerdim. 2’ye karşı 5 oyla CBS vekili olarak atadık. Bizim bu kararı aldığımız tarihte Öz’ün altına Mercedes araç verildiğini, hükümetin bu davanın savcısıyım diyerek tam destek verdiğini özelliklevurgulamak istiyorum. O zaman hükümet-cemaat kapışması yoktu.”

'AHMET ŞIK VE NEDİM ŞENER'İN TUTUKLANMASI ÇOK TARTIŞILDI'

Odatv soruşturmasında Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanmasına değinen Okur, “2011 yaz aylarında Sayın Ahmet Hamsici ile birlikte bir konu için ziyaret ettiğimizde Sayın Başbakanımıza ‘Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanması çok tartışıldı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de Türkiye aleyhine bir rapor yazdı, ülkeyi sıkıntıya sokuyor’ dedim. Kendisi de ‘Bir suçları varsa yaptıklarını çekmeleri gerektiğini’ söyledi. Daha sonra da ‘kitabın bazen bombadan daha tehlikeli olacağını dair bir açıklaması’ oldu” dedi.

Okur, kendisini savunurken ilginç iddialarda bulundu:

“O kadar ki Sayın Başbakan’ın ‘Dön artık bu hasret bitsin’ veya 'Ne istediler de vermedik’ dediği; 2011 yılında Bekir Bozdağ’ın ‘muhterem hocaefendi’ diye hitap ettiği; milletvekillerinin Pensilvanya’ya ziyarete giderek fotoğraflar çektirdiği; Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 2013 yılında ‘Sayın Başbakanımızın talimatıyla hocaefendiyi ziyaret ettim. Hükümetimize bir emriniz, talimatınız olur mu diye sordum’ şeklinde TRT’de açıklamalar yaptığı bir dönemde ben bu yapının yargıda yanlış işler yaptığını toplantılarda ve kamuoyu önünde söylüyor ve aleyhlerine oy kullanıyordum. Devleti yöneten kişilerin bu şekilde sahip çıkıp övdüğü, aleyhteki MGK kararının gizlendiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun örgüt olmadığına karar verdiği bu yapıyı benim ne zamandan itibaren örgüt olarak kabul etmem ve ona göre pozisyon almam beklenmektedir?”


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur Zekeriya Öz

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Ne olmuş yani. Kandırıldım diyecek yine bir şey olmayacak. Ne günlere kaldık bee..
RTE NIDA FETO DANMI TUTUKLAYACAĞIZ NE GÜNLERE KALDIK
bu zaman çok kötü ... ancak kimse yaptıklarının yanına kar kalacağını sanmasın .... ettiğini bulursun ..!!!!
Tamam haklısın ama Erdoğan ı kandırma işini kim yaptı nasıl yaptı iki dua mı okudu yoksa iki gemicik mi verdi nasıl oldu bu kandırma olayı?
artık örgüt olduğunu açıklayabilirsin...
İşte bir gerçek daha gözler önünde duruyor ve bizler ile dalga geçip duruyor maalesef...Cumhuriyet ve kazanımlarına göre çalışmış olsaydınız bu ve buna benzer rezil durumlar ile karşılaşmayacaktık.Bir tane din devleti veya dini kurallara göre kalkınmış ve uluslar arası dünyada itibar görmüş tek bir devlet varmı?Müslüman olarak ve CUMHURİYET olarak şuan var olan tek ülke tüm dünyada TÜRKİYEDİR.O zaman ona sımsıkı sarılmamız ve asla vazgeçmemiz gerekir.Eğer tüm oyunlara ve bizleri bölmeye çalışanlara karşı sağlam ve dimdik duracaksak tek dayanağımız kesinlikle CUMHURİYETTTİR.
bu yapının siyasi ayağına sadece üstü kapalı siyasetten uzaklaşın denebildi. masum bi köylü cocugu imkansızlıktan bunların evinde kaldı diye hapis cezası alıyor ama siyasetteki biri bu örgütün nasıl bi yapıya sahip olduğunu bilemiyor, cok acayip
erdoğan rus uçak krizinde de suçu pilota atmıştı.
helal olsun. çok doğru konuşmuş. bay rte niye kendinden hesap sormuyor veya bakanlardan yada vekillerden. neden siyasi ayağı irdelenmiyor. bu denli adaletsizliğe hayret ediyorum. yazıklar olsun
beyefendi herkesi hemen harcar,kendini kurtarmak için
Bazen doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar bilmiyormusun?
Hak ve adalet arayanlar görevi esnasında yandaş torpil ve pazarlıklar la adaleti temsil etmisler ne kadar ilginç Hak ve adalet ara kardeşim adaletini herkes yaptığını bu dünyada görecek adalet tinne
Adam döşemiş :) acaba bu ifadeler A Haber'de yayınlanır mı merak ediyorum..
Yani adamların arkasında kapı gibi ak devlet vardı varmı ötesi
alın size diktatör erdoğan
Yok canım öyle bir şey olurmu hiç atıyorsun uydurma bunlar.
Kral çıplak demiş adam
yandı cezaevini bile dar ederler adama
bunun böyle olduğunu bilmek için çok daha fazla şeylerin yapıldığını bilmek için bu zatın ifadesine gerek yok ki birazcık aklı olan biliyo neyin ne olduğunu ..yani hiçbir haber değeri yok ..2010 referandumu için nasıl pazarlıklar yapıldı feto yargıtaydan 110 istedi beyefendi 84 kontenjan verdi hepsi açık seçik.........
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