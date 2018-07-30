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Eski HSYK üyesi Berberoğlu hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam edildi - Terör örgütü elebaşı Gülen'in, 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını ilettiği belirtilen eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski HSYK üyesi sanık Ahmet Berberoğlu hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Berberoğlu ile avukatı katıldı.

İddianamede, sanığın örgüt toplantılarına katıldığı, 2010-2016 yıllarında görev yaptığı HSYK'de üst düzey konumda bulunduğu, cemaatin yargıyı ele geçirmesine ilişkin faaliyetlerde aktif ve etkili olduğu, iki ayrı hesap üzerinden örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirtildi.

Savunma için söz verilen Ahmet Berberoğlu, usul itirazlarını dile getirdi.

Suç tarihindeki mevzuat gereği, HSYK üyesi olması nedeniyle özel hükümlere göre yargılanması gerektiğini savunan Berberoğlu, yalnızca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali durumunda genel hükümlere göre yargılanabileceğini belirtti.

Hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını iddia eden Berberoğlu, soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediğini, gözaltı ve tutukluluk sürecinde usulsüz uygulamalarla karşı karşıya kaldığını, ev ve iş yerinde yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Tutuklandığında dosyasında hiçbir delil bulunmadığını iddia eden Ahmet Berberoğlu, tutuklandıktan 4 ay sonra dosyaya delil konulduğunu savundu.

Berberoğlu, kendisine isnat edilen suçlamanın görev suçu kapsamında kaldığını öne sürerek, Yargıtayın Ergenekon davasındaki eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili kararını hatırlattı. Konumunun, İlker Başbuğ ile aynı olduğunu savunan Berberoğlu, bu nedenle dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Cezaevinde, iddianame ve diğer dosyalarla CD ortamındaki belgeleri incelemesinin kısıtlandığını ileri süren Berberoğlu, bu nedenle esas hakkındaki savunmasını hazırlayabilmek için süre istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın dava dosyasındaki belgeleri bilgisayar ortamında incelemesinin sağlanması için cezaevi yönetimine yazı yazılması ve sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma, 25 Ekim'e bırakıldı.

- "Hoca efendi 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş"

Berberoğlu'nun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını diğer üyelere ilettiği tanık ifadelerine yansımıştı.

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, tanık olarak dinlendiği duruşmalarda, 2010'da yapılan Anayasa değişikliğinin ardından yeniden şekillenen HSYK'nın yaptığı 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminin ayrıntılarını anlatmıştı.

Yargıtaya 2011'de yapılan üye seçimi öncesinde bu yapıya mensup HSYK üyeleriyle dönemin HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde bir araya geldiklerini belirten Hamsici, Kaya'nın toplantıda önceden hazırladığı 350-400 kişilik listeyi getirdiğini, mutabık kalınan isimlerin eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tarafından yazıldığını söyledi.

Sayı üzerinden bir pazarlık istemediklerini, bu nedenle mutabık kalınan isimlerin sayılmaması taraftarı olduklarını ifade eden Hamsici, buna karşın cemaatçi HSYK üyelerini listeyi saydıklarını ve 80 isim belirlendiğini kaydetti.

Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Bu ifade, aynı toplantıda bulunan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in beyanlarında da geçti.

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Eski HSYK Üyesi Ahmet Berberoğlu FETÖ Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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