Eski HSYK üyesi Berberoğlu hakim karşısında

Suç tarihindeki mevzuat gereği, HSYK üyesi olması nedeniyle özel hükümlere göre yargılanması gerektiğini savunan Berberoğlu, yalnızca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali durumunda genel hükümlere göre yargılanabileceğini belirtti.

İddianamede, sanığın örgüt toplantılarına katıldığı, 2010-2016 yıllarında görev yaptığı HSYK'de üst düzey konumda bulunduğu, cemaatin yargıyı ele geçirmesine ilişkin faaliyetlerde aktif ve etkili olduğu, iki ayrı hesap üzerinden örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını iddia eden Berberoğlu, soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediğini, gözaltı ve tutukluluk sürecinde usulsüz uygulamalarla karşı karşıya kaldığını, ev ve iş yerinde yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Tutuklandığında dosyasında hiçbir delil bulunmadığını iddia eden Ahmet Berberoğlu, tutuklandıktan 4 ay sonra dosyaya delil konulduğunu savundu.

Berberoğlu, kendisine isnat edilen suçlamanın görev suçu kapsamında kaldığını öne sürerek, Yargıtayın Ergenekon davasındaki eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili kararını hatırlattı. Konumunun, İlker Başbuğ ile aynı olduğunu savunan Berberoğlu, bu nedenle dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Cezaevinde, iddianame ve diğer dosyalarla CD ortamındaki belgeleri incelemesinin kısıtlandığını ileri süren Berberoğlu, bu nedenle esas hakkındaki savunmasını hazırlayabilmek için süre istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın dava dosyasındaki belgeleri bilgisayar ortamında incelemesinin sağlanması için cezaevi yönetimine yazı yazılması ve sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma, 25 Ekim'e bırakıldı.