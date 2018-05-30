Eski Hububatçılar Birliği Başkanına FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Alpaslan Arduç, Zekeriya Mete ile tutuksuz sanıklar Kazım Taycı, Sübet Çiçek, Yasemin Demirbağ, İzzet Selçuk Şağban ile Mehdi Aslan ve avukatları katıldı. Yoklama ve kimlik tespitinin yapılmasının adından, sanıkların savunmasının alınmasına geçildi. Kürsüye çağrılan tutuklu sanık eski İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç, savunmasına birlikler ve yaptığı işler hakkında bilgiler anlatarak başladı. Daha sonra dava konusu Ocak 2014 yılında birlik parasının Bank Asya'ya yatırılmasına ilişkin suçlamaya cevap veren sanık Arduç, ''Örgütsel bir talimat sonucunda yapılan bir işlem değildir. Tamamen muhasebe servisimiz tarafından birden çok bankanın teklifi alınmış, değerlendirilmiş arasından Bank Asya seçilmiştir. Birliğin de kararı ile söz konusu para Ocak, Mart ve Haziran 2014 yıllarında yatırılmıştır.'' dedi.

Sanık Arduç, söz konusu paranın yatırıldığı tarihte başkan Zekeriya Mete ve kendisinin Almanya'da bulunduğunu, vekalet verdiklerini belirterek, ''Biz Almanya'da fuardayken, muhasebe servisinden teklif geldi. Ben de alarak başkan beye imzalattım ve faks ile birliğe geri gönderdim. Akabinde davaya da konu edilen maili attım. Mailde 'Acil olarak Bank Asya'ya parayı yatırın' yazmıştım. Acil kelimesinin anlamı EFT olacağı için mesai bitmeden yatırılması, birliğin parasının zarar etmemesi için söyledim. Başka bir anlamı yok. Ancak basına böyle yansıtılmadı. Tüm algılar benim üzerime kuruldu, sanki örgüt talimatını alıp parayı ben yatırmış gibi oldum. Söz konusu para yatırma işleminden ne imzam ne de parafım vardır.'' iddiasında bulundu. Bank Asya'da görevli bankacıyı iddia edildiği gibi kendisinin birliğe davet etmediğini ancak kendi yanlarına geldiği için de reddetmeyerek kartviziti alınıp tanıştıklarını ve muhasebe servisine konuyu ilettiğini anlatan sanık Arduç, birçok bankalar ile doğal olarak görüşüldüğünü ve birlik için en mantıklı olanının seçildiğini ifade ederek, birliğin zaten 2014'ten önce yani 2008 yılından beri hesabının bulunduğunu da söyledi.

Sanık Arduç, Bank Asya'nın başka bir şubesinde şahsi hesabının bulunduğunu, faizi tercih etmediği için Bank Asya'yı kullandığını öne sürerek, ''2014 Ocak ayında ikramiyeli maaşım ve biraz birikimim vardı. 8 Ocak 2014 yılında buraya yatırdım. Örgüt talimatının ardından olsa idi 15 Ocak'tan sonra parayı yatırmış olmam gerekirdi çünkü iddiaya göre örgütün bankaya para yatırma talimatının 15 Ocak'ta basında çıkmıştı. Bu tarihten önce örgüt talimatını bilmem mümkün değil. Ayrıca 2014 Eylül ayında iş akdim fesh edilince 123 bin lira tazminat aldım. Bu tazminatı da buraya yatırdım. Onun haricinde hesapta başka bir işlem olmadı.'' diye konuştu. Söz konusu tazminat parasını da Bank Asya'ya el konulunca çekmediğini iddia eden sanık Arduç, Eylül 2015'te araba almak için tüm parasını çektiğini ve söz konusu parayla bugün kullandığı aracını aldığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Duruşma, diğer tutuklu sanık Zekeriya Mete'nin savunmasıyla sürüyor. -İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan, eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ile İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'ne ait paraların iki dilim halinde, örgütle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı öne sürüldü.

Örgüt elebaşı Gülen'in 25 Aralık 2013'te, Bank Asya'ya para yatırılması talimatı vermesi sonrası birlikten ilk paranın 27 Ocak 2014'te yatırıldığı bilgisi verilen iddianamede, 27 Ocak ile 5 Mart 2014 tarihleri arasında birliğe ait 3 milyon 612 bin 214 liranın, başka bir banka hesabından çekilerek Bank Asya'ya yatırıldığı ve bu paranın 76 gün sonra Bank Asya'dan çekilip 3 milyon 685 bin 567 lira olarak özel bir bankaya yatırıldığı ifade edildi. Bank Asya'ya ikinci kez 17 Haziran -18 Ağustos 2014 tarihleri arasında 3 milyon 811 bin 142 lira yatırıldığı vurgulanan iddianamede, bankada 59 gün tutulan bu paranın da 3 milyon 875 bin 240 lira değerindeyken çekilip bir kamu bankasına yatırıldığı aktarıldı.

\ - "Birlik çıkarını korumak değil, talimat yerine getirme" Tutuklu şüphelilerden eski İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un, şüphelilerden birliğin eski muhasebe şefi Mehdi Aslan'a bir e-posta gönderdiği belirtilen iddianamede, bu e-postada, "Mehdi Bey 1 ay vadeyle Bank Asya'ya yatıralım lütfen acil" ifadelerinin kullanıldığı dile getirildi.