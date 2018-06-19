Eski İBB Lojistik Destek Müdürlüğü yöneticisinin darbe girişimi davası

Ofisinin kapısının normalde kilitli olduğunu dile getiren Kep, "Neden kilitli odaya girilmiş sebebini bilmiyorum. Odama Ömer Tunç girmiş. Onunla beraber odaya giren kişiden öğrendiğim kadarıyla, Ömer Bey sandalyeleri, evrakları dağıtmış. Sinkaflı küfürler ederek çekmecelerimi karıştırmış. Ne aradığını bilmiyorum. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada ifadesi alınan müşteki Ayhan Kep, İBB'de Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, 16 Temmuz sabahı yaşadıklarını anlattı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Tunç, sanık avukatları, müşteki İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları ile müştekiler Ayhan Kep, Bayram Yurdakul ve Mehmet Erdoğan katıldı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Binasını işgal eden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un yargılanmasına devam ediliyor.

Müşteki Mehmet Erdoğan da İBB'de İşletmeler Müdürü olduğunu aktararak, olay gecesi askerlerin darbe yaptığını ve İBB'yi işgale gittiğini öğrenince birkaç kişiyi aradığını ancak kimseye ulaşamayınca Ömer Tunç'u cep telefonundan aradığını söyledi.

Erdoğan, şunları anlattı:

"Ömer Tunç benim yardımcım olur. Kendisini aradım. Binadan uzakta olduğumu belirttim. Kendisi çok yakınında olduğunu söyledi. Odamdaki çekmecemde ruhsatsız bir silah olduğunu söyleyip, askerler almasın diye o silaha göz kulak olmasını istedim. Sabaha kadar Saraçhane'de darbe girişimine karşı mücadele verdim. Sabah lojistiğe gittim. Darbecilerin 'Yurtta Sulh' diye bir whatsapp grubu varmış. Birisi bana gösterince, o grupta Mehmet Tunç'un darbecilere yardım ettiğini öğrendim. Bunun üzerine Ömer Tunç'a artık kendisiyle beraber çalışamayacağımızı bildirdim. Kendisi tek kelime söylemeden ayağa kalkarak odamı terk etti. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Bayram Yurdakul ise İBB Tesisler Bakım ve Onarım Müdürü olarak görev yaptığını kaydetti.