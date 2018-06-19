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Eski İBB Lojistik Destek Müdürlüğü yöneticisinin darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un yargılamasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Binasını işgal eden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Tunç, sanık avukatları, müşteki İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları ile müştekiler Ayhan Kep, Bayram Yurdakul ve Mehmet Erdoğan katıldı.

Duruşmada ifadesi alınan müşteki Ayhan Kep, İBB'de Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, 16 Temmuz sabahı yaşadıklarını anlattı.

Kep, 16 Temmuz'da sabah ofisine gittiğinde, ofisindeki sandalyelerin ve masasındaki evrakların darmadağın edildiğini gördüğünü söyledi.

Ofisinin kapısının normalde kilitli olduğunu dile getiren Kep, "Neden kilitli odaya girilmiş sebebini bilmiyorum. Odama Ömer Tunç girmiş. Onunla beraber odaya giren kişiden öğrendiğim kadarıyla, Ömer Bey sandalyeleri, evrakları dağıtmış. Sinkaflı küfürler ederek çekmecelerimi karıştırmış. Ne aradığını bilmiyorum. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Müşteki Mehmet Erdoğan da İBB'de İşletmeler Müdürü olduğunu aktararak, olay gecesi askerlerin darbe yaptığını ve İBB'yi işgale gittiğini öğrenince birkaç kişiyi aradığını ancak kimseye ulaşamayınca Ömer Tunç'u cep telefonundan aradığını söyledi.

Erdoğan, şunları anlattı:

"Ömer Tunç benim yardımcım olur. Kendisini aradım. Binadan uzakta olduğumu belirttim. Kendisi çok yakınında olduğunu söyledi. Odamdaki çekmecemde ruhsatsız bir silah olduğunu söyleyip, askerler almasın diye o silaha göz kulak olmasını istedim. Sabaha kadar Saraçhane'de darbe girişimine karşı mücadele verdim. Sabah lojistiğe gittim. Darbecilerin 'Yurtta Sulh' diye bir whatsapp grubu varmış. Birisi bana gösterince, o grupta Mehmet Tunç'un darbecilere yardım ettiğini öğrendim. Bunun üzerine Ömer Tunç'a artık kendisiyle beraber çalışamayacağımızı bildirdim. Kendisi tek kelime söylemeden ayağa kalkarak odamı terk etti. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Bayram Yurdakul ise İBB Tesisler Bakım ve Onarım Müdürü olarak görev yaptığını kaydetti.

Olay gecesi lojistik destek merkezine gittiğini belirten Yurdakul, "Ben oraya vardığımda askerler gitmişti. Personel bana olanları anlattı. Kendi odama çıktığımda odamın darmadağın olduğunu gördüm. Gün ağarana kadar orada kaldım. Personelden öğrendiğim kadarıyla odama Ömer Tunç girmiş. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık Tunç'un avukatı müşteki beyanlarına karşı söz alarak, müvekkilinin kripto FETÖ'cüler tarafından suçlandığını düşündüğünü belirterek, "İBB maddi zararları neyse bildirsinler, biz zararı gidermek istiyoruz." dedi.

İBB vekilleri, zararlarını bildirebileceklerini söyleyerek, "Ortada ıslatılmış 10 bin kişilik pirinç var mesela." diye konuştu

Mahkeme heyeti, İBB, Ayhan Kep ve Bayram Yurdakul'un davaya katılma taleplerini kabul ederken, Mehmet Erdoğan'ın bu yöndeki talebini reddetti.
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- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Tunç "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Şüpheli Tunç hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''konut dokunulmazlığını ihlal etme'' suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giren darbeci askerlere yardım ettiği tespit edilen ve darbecilerle iş birliği yaptığı belirlenen eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un oğlu olan şüpheli Ömer Tunç'un darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirtiliyor.

Tunç'un, Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görseller de iddianamede yer alıyor.

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İBB Lojistik eski yöneticisi Ömer Tunç'un darbe davası

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