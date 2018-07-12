Eski İçişleri Bakanı Tantan'dan olay yaratacak 'Adnan Oktar iddiası'

12 Kasım 1999'da dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın talimatıyla Adnan Oktar'ın Kandilli'deki evine baskın düzenlendi. Oktar'la birlikte 70 kişi gözaltına alındı. Ocak 2000'de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak 2007'de Adnan Oktar delil yetersizliğinden beraat etti.

'FAZİLET PARTİSİ VEKİLLERİ ÜZERİME ÇÖKTÜ'

Oktar'ın beraat edip kendisinin 28 ayrı davadan yargılandığını hatırlatan Tantan, Sözcü'den Aytunç Erkin'e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak' diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar” dedi.

Tantan, Oktar ve grubunu nasıl tanıdığı sorusuna “Meclis oturumundan çıkarken yanıma iki üç yakışıklı genç ceketlerini ilerleyerek geldi. Kendilerini tanıttılar" diyerek yanıt verdi.