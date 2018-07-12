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Eski İçişleri Bakanı Tantan'dan olay yaratacak 'Adnan Oktar iddiası'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

1999'da İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan, Adnan Oktar'a o yıllarda yapılan operasyonu hatırlatarak “Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki vekillerden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar’ diye üzerime çöktü” dedi. Tantana'a göre Adnan Oktar ve grubu 'Abdullah Öcalan kadar tehlikeli.'

Eski İçişleri Bakanı Tantan'dan olay yaratacak 'Adnan Oktar iddiası'

12 Kasım 1999'da dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın talimatıyla Adnan Oktar'ın Kandilli'deki evine baskın düzenlendi. Oktar'la birlikte 70 kişi gözaltına alındı. Ocak 2000'de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak 2007'de Adnan Oktar delil yetersizliğinden beraat etti.

'FAZİLET PARTİSİ VEKİLLERİ ÜZERİME ÇÖKTÜ'

Oktar'ın beraat edip kendisinin 28 ayrı davadan yargılandığını hatırlatan Tantan, Sözcü'den Aytunç Erkin'e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak' diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar” dedi.

Tantan, Oktar ve grubunu nasıl tanıdığı sorusuna “Meclis oturumundan çıkarken yanıma iki üç yakışıklı genç ceketlerini ilerleyerek geldi. Kendilerini tanıttılar" diyerek yanıt verdi.

'BUNLARIN ARKASINDA YABANCI SERVİS YAPILANMASI VAR'

Tantan ilk önce şaşırdığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Meclis'in Koruma Müdürü'ne sordum. Haberi yok. Emniyet Genel Müdürü'ne talimat verdim ve bu grupla ilgili çalışma başlattım. İki üç ay sürdü. Her türlü delil, bilgi, teknik takip yapıldı. Düğmeye basıldı. Savcılık, Emniyet birlikte bir çalışma yürüttü. Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden Apo kadar tehlikeli. Yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı. Bunların arkasında yabancı servis yapılanması olmasa bu kadar güçlü olamazlardı. PKK da Türk gençliğini birbirine kırdırttı bu da Türk gençliğini zihinsel anlamda yıktı.”

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adnan oktar adnan oktar ve kedicikler Sadettin Tantan

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ha tam oldu bu açıklama yerine cuk diye oturmuş bu gurubun Türk sanat müziği söyleyenleride vardı yakışıklı mankenleride vardıövünüyorlardı islamcı diye müslüman diye sanki o zamanki cevatlar dan önce islamiyet inmemiş gibi bu günün geçmişidir onlar bu gün akp ile müslüman olanlar kitabını okumayıp sultanahmet meydanında din öğrenenlerin geçmişidir bunlar diye düşünüyorum adamsın sıra geldi Davutoğluna birde o konuşsa yarabbim aç dilini Davutoğlunun ve o aklımdaki konuyu bilenlerin dilini diye düşünüyorum
Kimmiş o vekiller isimlerinide açıkla öyle ortaya atıp fitnecilik yapma
culluk sanami aciklayacak devlet isterse.gider adama sorar onlar.kim diye fitlegi sen yapiyorsun
O vekilleri de açıkla bir zahmet
Zaten ne geliyorsa bu ülkenin başına müslümanım ayağına tv lerde program yapanlardan geliyor tabi hükümet neden bu zamana kadar sesini çıkarmadı işine geliyordu adamların sayesinde oy topluyordu şimdi neoldu araları bozuldu hemen herkes hain oldun asıl hainler ortada ama gören yok bu millete biraz akıl biraz gören göz ver yarabbi
@metin_1985_hcsyb haberi okumuş isen 2000 öncesi tutuklanmış ama bazı siyasiler yüzünden baskı görüp delil yetersizliğinden serbest bırakılmışlar. saadet partillierin baskısı ile. bir kaç güne chp tıpkı senin verdiğin tepkileri vererek adnan oktar için siyasi tutuklama vs diyecek. neden şimdi gibi sorular soracak. işte buyüzden işte şimdi. AKP böylece delilleri toplamış ve zamanlama yapmış ki. daha önce yapsa oy malzemesi yapılacak. daha geç olsa koyup kaçacak delil karartacaklar. vs vs...CHP ve muhalefete buradan ekmek çıkmayacak şekilde zamanlama yapılmış yani.
Birde gariban çocukları dini eğitimle siyasetlerine uşak yapmak için gariban semtlerde açılan sizler mücahitsiniz diye gaz verilerek oluşturulan seçmen guruplarını o zamandan eğiten o zamanki faziletin sandık üyeliği yaptırdığı gençler için açılan İNSANLIĞA HİZMET VAKFI adı altındaki vakıflar yan kollar olup sabah namazına eyübe götürülüp ohbe inançlı gençlik diye ortada gözükenler şimdi sadece cumacılar ve çoğuda kendi semtlerinde içki içmeyip il dışı mesire yerlerinde kafayı çeken müptezellerdir bu gurubun ağabeyleride olup esrar ve bira içmekte fakat iyi reisçi geçinenlerdirdiye düşünüyorum
Hacı hoca dan korkacaksın hoca gibi görünen iblisleri bileceksin
@osfun hacıdan,hocadan değil MÜNAFIK dan korkacaksın.
bu millette bu örümcekleşmiş beyin varken daha çok çekerler hacıdan hocadan cütbeliden
Koskoca bakan olmuşsun! O zaman neden halletmedin? Çokmu korkuttular seni? Şimdi neden açılıp saçılıyorsun? Demekki şimdiki bakan doğru seçimmiş. O kadar.
hristiyan görünümünü kaldırmış,manson tarikatı gibi.100 yıl misyonerler kullanıldı baktılar olmadı bu sapık tarikat(!)ları kullanıyor emperyalizm!Hatırlayın ülkemizde barış gönülluler vardı,ve çok sayıda ABD üssü.Bizim salaklar Darwinizme karşı çıkanı müslüman sanıyor!Birde korumuşlar!
adam 1999’da paketlemiş bunları. 8sene hapis yatmışlar. 2007’de çıkmışlar. yazık. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en dürüst ve gözü kara içişleri bakanı SADETTİN TANTAN.
neden herkes şimdi konuşuyor? neden sadece 2000 senesinde söylemiş sonra susmuş.
HERKES TA KANIYOR NE CAHILMIŞİZ BEE
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