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Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümündeki şüphe

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi, babasının ölüm nedeniyle ilgili belirsizlikler olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı babasının ölümüyle ilgili belirsizliklerin olduğunu ve kendisine konu hakkında bilgi verilmediğini söyledi.

İran'da yayımlanan "Cihan-ı Sanat" gazetesine konuşan Haşimi, "Milli Güvenlik Yüksek Konseyi"nde babasının ölümüyle ilgili şüpheleri dile getirdiğini belirtti.

Fatma Haşimi, ''Babamın ölümüyle alakalı çok sayıda yapboz parçası var. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan ötürü daha fazla açıklama yapamıyorum fakat gelecek haftalarda daha ayrıntılı konuşacağım." dedi.

Babasının, vasiyetnamesinin de içinde olduğu bir defterin çalındığını anlatan Haşimi, defterin henüz kendisine verilmediğinden yakındı.
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- Rafsancani'nin ölümüne ilişkin iddialar

Rafsancani'nin diğer kızı Faize Haşimi, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, babasının naaşında normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini öne sürmüştü.

Ölümünden önce "Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi" başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti.

Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

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Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani İRAN

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