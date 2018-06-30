Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümündeki şüphe

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı babasının ölümüyle ilgili belirsizliklerin olduğunu ve kendisine konu hakkında bilgi verilmediğini söyledi.

İran'da yayımlanan "Cihan-ı Sanat" gazetesine konuşan Haşimi, "Milli Güvenlik Yüksek Konseyi"nde babasının ölümüyle ilgili şüpheleri dile getirdiğini belirtti.

Fatma Haşimi, ''Babamın ölümüyle alakalı çok sayıda yapboz parçası var. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan ötürü daha fazla açıklama yapamıyorum fakat gelecek haftalarda daha ayrıntılı konuşacağım." dedi.

Babasının, vasiyetnamesinin de içinde olduğu bir defterin çalındığını anlatan Haşimi, defterin henüz kendisine verilmediğinden yakındı.

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- Rafsancani'nin ölümüne ilişkin iddialar

Rafsancani'nin diğer kızı Faize Haşimi, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, babasının naaşında normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini öne sürmüştü.

Ölümünden önce "Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi" başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti.