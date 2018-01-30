Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu, hayatını kaybetti. Kazım Kolcuoğlu için ilk törenin Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Baro Binası önünde düzenleneceği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Kazım Kolcuoğlu'nun aynı gün Levent Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kazım Kolcuoğlu, 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu Başkanı olmuştur. Kolcuoğlu 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememişti.

KAZIM KOLCUOĞLU KİMDİR?

Avukat Kazım Kolcuoğlu 1945 yılında doğdu. 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu başkanlığı görevini yürüttü.

1961 yılında Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi ve 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1968-1970 dönemi Dünya Gençlik Teşkilatı (W.A.Y.) Avrupa Konseyi Gençlik Merkezi (CENYC) üyesi olan Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'nın genel başkanlığını yaptı.

1978-1983 yıllarında Orhan Adli Apaydın başkanlığındaki İstanbul Barosu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı, 1997-2001 yıllarında Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi oldu. Bu dönem içerisinde 2000-2001 yıllarında Sayman üye oldu.

2002-2008 yıllarında ise İstanbul Barosu Başkanı oldu. 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday oldu ancak seçilemedi.

DHA

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