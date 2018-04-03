Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy Ankara'da yakalandı.
Ulusoy'un FETÖ ile iltisaklı iki şirketin sahibi M.T.E ile irtibatlı olduğu ve soruşturmaları yönlendirdiği suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında dün haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 18'i Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da gözaltına alınmıştı.
Ulusoy, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası açığa alınmış, daha sonra Polis Akademisinde başka bir göreve atanmıştı.
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