Eski istihbarat polisleri hakkında darbe girişimi iddianamesi

Şüphelinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı emirleri altında bulunan mühendislere Eagle programıyla ilettiği kaydedilen iddianamede, Koçyiğit'in, örgütün darbe girişiminden iki gün önce, "istifa konusunu abilerle hatta HE (Hoca Efendi Fetullah Gülen) ile istişare etmemiz lazım. Bu konuda size dönüş yapacağım inş." ve "Konuyu bir burada istişare edelim sonra da HE dahil soralım isterseniz. Direkt sistemi kilitlemeyi soralım isterseniz" mesajları bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerden Gürsel Aktepe ve Zeki Taşkın'ın darbe girişimi gecesi devriye görevlilerince durduruldukları ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedilen iddianamede, Taşkın'ın cep telefonunda FETÖ mensuplarının haberleşme amacıyla kullandıkları WhatsApp görünümlü Eagle programının bulunduğuna yer verildi.

- Fatih Ömek'ten darbeye destek mesajları

İddianamede, programdaki incelemede, "Faruk bey" kod adını kullanan şahsın, "Değerli abiler şu anda asker yönetime müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın. Bulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin. Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu stratejiyle hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar, direnenlerin direncini kırsınlar, özellikle Özel Harekatta ve Çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkese ulaşalım", "Abiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler", "Herkes G. Kurmaya gitsin", "Devreler birbirleriyle bağlantı kursunlar", "Zincir kursunlar", "Haberdar olmayan kimse kalmasın, emekliler dahil", "Ankara'da muvazzaf ve emekli kim varsa silahını alıp genkur. egm. Ankara emniyet, kom, tem ve yıldızın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu konuda askere yardımcı olsun. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir... Herkese duyurun...", "Genelkurmaya bizimkiler yanaşmamalı. Vur emri var askerin", "Abiler herkese iletelim. Paralelci ilan edilen polisler silah ve teçhizatlarını kesinlikle teslim etmesinler", "Erdoğan yanındaki korumalarla bilinmeyen bir yere götürüldü. Büyük ihtimalle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz üssünde tutuyor." şeklindeki mesajlarının bulunduğu bildirildi.