Eski Jandarma Alay Komutanı Tarım hakim karşısında

Eski Ankara Jandarma Alay Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tarım ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Tarım, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, darbe girişimine katılmadığını öne sürdü.

ByLock kullandığına ilişkin dosyaya giren belgeyi kabul etmeyen Tarım, bu programı kullanmadığını, dosyadaki belgede mesaj içerikleri ve irtibatta olduğu kişilere ilişkin bilgi bulunmadığını ifade etti.

Operasyonel hat kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Tarım, bu hattı kullandığı öne sürülen dönemde yurt dışında bulunduğunu söyledi.

Darbe girişimine katılan hiç kimseyle telefon irtibatının bulunmadığını, aksine girişim sırasında halen görevde bulunan üstlerini aradığını dile getiren Tarım, hakkındaki tanık beyanlarının da örgüt üyesi olmadığına ilişkin savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.

Sağlık sorunları olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını söyleyen Tarım, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı 28 Ağustos'a erteledi.

