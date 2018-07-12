HABER

Eski Jandarma Alay Komutanı Tarım hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Eski Ankara Jandarma Alay Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın "anayasal düzeni ihlal etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi

Eski Ankara Jandarma Alay Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tarım ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Tarım, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, darbe girişimine katılmadığını öne sürdü.

ByLock kullandığına ilişkin dosyaya giren belgeyi kabul etmeyen Tarım, bu programı kullanmadığını, dosyadaki belgede mesaj içerikleri ve irtibatta olduğu kişilere ilişkin bilgi bulunmadığını ifade etti.

Operasyonel hat kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Tarım, bu hattı kullandığı öne sürülen dönemde yurt dışında bulunduğunu söyledi.

Darbe girişimine katılan hiç kimseyle telefon irtibatının bulunmadığını, aksine girişim sırasında halen görevde bulunan üstlerini aradığını dile getiren Tarım, hakkındaki tanık beyanlarının da örgüt üyesi olmadığına ilişkin savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.

Sağlık sorunları olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını söyleyen Tarım, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı 28 Ağustos'a erteledi.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Dikili'de denizde boğulan genç, Kınık'ta toprağa verildiDikili'de denizde boğulan genç, Kınık'ta toprağa verildi
'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesinin ilk ürününe anlamlı tören'Tarımla Engelleri Aşıyoruz' projesinin ilk ürününe anlamlı tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Cengiz Tarım

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.