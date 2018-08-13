Eski jandarma komutanı Kul'un yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Zonguldak Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul'un, 7 yıl 6 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Kul ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemi ile bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifadesi alınan S.G, sanık Kul'un Jandarma Beytepe Okullar Komutanlığından devre arkadaşı olduğunu ve sanığın Balgat'ta FETÖ evinde kaldığını beyan etti.

Yaklaşık 15 gün kendisinin de bu evde kaldığını kaydeden S.G, ancak Kul'un örgüt üyeliğine ilişkin bilgisi olmadığını dile getirdi.

Sanık Kul, aleyhindeki ifadeleri kabul etmeyerek FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Kul'un telefonuna ait HTS incelemesinde çok sayıda örgüt üyesiyle irtibatının tespit edildiğini, tanık beyanlarına göre FETÖ evlerinde kaldığının ve örgütün hücre yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığını bildirdi.

Savcı, mevcut deliller doğrultusunda Kul'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kul ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

