Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ , Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. Eski Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş ise Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu. Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçildi. Son kabinede Başbakan Yardımcılığı yapan Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.
24 Haziran'da ilk kez milletvekili seçilen bazı isimler komisyon başkanlığa getirildi. Emniyet eski Genel Müdürü Erzurum Milletvekili Selami Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı oldu. Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı seçildi. Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise Sağlık Komisyonu Başkanlığına getirildi. Kars Milletvekili Yunus Kılıç da Tarım Komisyonu Başkanı seçildi.
AK Parti grup başkanvekilliği görevinden alınan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına getirildi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekil Belma Satır Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş KİT Komisyonu Başkanı oldu.
Seçimlerden önce komisyon başkanı olan 5 isim yeniden aynı görevlere getirildi. AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Bilgiç Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç İçişleri Komisyonu Başkanı oldu.
Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması
Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!
Reuters duyurdu... ABD ile Türkiye arasında sürpriz 'Patriot' görüşmesi
'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Okuyucu Yorumları 0 yorum