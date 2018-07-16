Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ , Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. Eski Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş ise Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu. Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçildi. Son kabinede Başbakan Yardımcılığı yapan Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.

YENİ VEKİLLERE BAŞKANLIK GÖREVİ

24 Haziran'da ilk kez milletvekili seçilen bazı isimler komisyon başkanlığa getirildi. Emniyet eski Genel Müdürü Erzurum Milletvekili Selami Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı oldu. Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı seçildi. Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise Sağlık Komisyonu Başkanlığına getirildi. Kars Milletvekili Yunus Kılıç da Tarım Komisyonu Başkanı seçildi.

ESKİ AK PARTİ GURUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'A KOMİSYON BAŞKANLIĞI

AK Parti grup başkanvekilliği görevinden alınan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına getirildi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekil Belma Satır Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş KİT Komisyonu Başkanı oldu.