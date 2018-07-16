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Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski kabinedeki 5 bakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'ndeki 5 komisyonun başkanlığına getirdi. Eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. Bozdağ'ın yanı sıra bir önceki kabinede yer alan, Numan Kurtulmuş, İsmet Yılmaz, Jülide Sarıeroğlu ve Hakan Çavuşoğlu da TBMM'de komisyon başkanlığı görevine getirildi.

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ , Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. Eski Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş ise Milli Eğitim Komisyonu Başkanı oldu. Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçildi. Son kabinede Başbakan Yardımcılığı yapan Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu.

YENİ VEKİLLERE BAŞKANLIK GÖREVİ

24 Haziran'da ilk kez milletvekili seçilen bazı isimler komisyon başkanlığa getirildi. Emniyet eski Genel Müdürü Erzurum Milletvekili Selami Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı oldu. Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı seçildi. Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise Sağlık Komisyonu Başkanlığına getirildi. Kars Milletvekili Yunus Kılıç da Tarım Komisyonu Başkanı seçildi.

ESKİ AK PARTİ GURUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'A KOMİSYON BAŞKANLIĞI

AK Parti grup başkanvekilliği görevinden alınan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına getirildi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekil Belma Satır Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş KİT Komisyonu Başkanı oldu.

KOMİSYON BAŞKANI OLAN 5 İSİN AYNI GÖREVDE

Seçimlerden önce komisyon başkanı olan 5 isim yeniden aynı görevlere getirildi. AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Bilgiç Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç İçişleri Komisyonu Başkanı oldu.

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