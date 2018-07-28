Eski Katalan lider Puigdemont Belçika'ya döndü

BRÜKSEL (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın hakkındaki iade talebini geri çekmesinin ardından, dört aydır bulunduğu Almanya'dan, ilk firar ettiği ülke olan Belçika'ya döndü.

Puigdemont, başkent Brüksel'de Katalonya'nın Avrupa Birliği (AB) nezdindeki delegasyonunda Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra tarafından karşılandı.

Delegasyonda kısa bir konuşma yapan Puigdemont, "Bu son durak değil. Seyahatimin sonu değil. Katalan halkının haklı taleplerini savunmak için kıtanın en uç köşesine kadar gideceğim." diye konuştu.

- Süreç

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya'da bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senatonun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.