Eski Katalan lider Puigdemont hakkındaki şartlı tahliye kararı

BERLİN (AA) - Almanya’da Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin hakkında şartlı tahliye kararı verdiği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un 75 bin avro kefalet ödemesinin yanı sıra her hafta Neumünster polisine giderek bildirimde bulunması gerektiği bildirildi.

Mahkeme Sözcü Yardımcısı Jens Bahr, Puigdemont’un tahliyesine ilişkin 5 şartı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Eski Katalan liderin Almanya’yı terk edemeyeceğini, her adres değişikliğini bildirmesi ve haftada bir kez Neumünster polisine giderek bildirimde bulunması gerektiğini ifade eden Bahr, Puigdemont’un ayrıca savcılığın ve mahkemenin çağrılarına uyması ve 75 bin avro kefalet ödeyerek savcılığa bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Neumünster Cezaevi yetkilisinin cezaevi önünde bekleyen gazetecilere Puigdemont’un hapishaneden en erken sabah çıkabileceğini söylediği belirtildi.

Carles Puigdemont’un avukatı Till Dunckel de Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, mahkemenin tahliye kararının ardından müvekkilinin ne zaman cezaevinden çıkabileceğini bilmediğini, önce mahkeme tarafından ifade edilen şartın yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.