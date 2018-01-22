Eski Katalan lider Puigdemont yeniden aday gösterildi

MADRİD (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, görevine dönmesi için aday gösterilirken, hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılması talebi ise reddedildi.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan ve kaçtığı Belçika'dan İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday gösterdi.

Puigdemont'un hükümet kurulması için gereken desteğe sahip tek aday olduğunu söyleyen Torrent, Katalonya'daki "anormal durumu" ele almak için Başbakan Mariano Rajoy'a görüşme talebini ilettiğini açıkladı.

Öte yandan İspanya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın Kopenhag Üniversitesi tarafından düzenlenen bir panele katılmak için bu sabah Belçika'dan Danimarka'ya giden Puigdemont hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılması talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, kararında Puigdemont'un Katalonya Parlamentosundaki yemin törenine katılamama gerekçesi olarak İspanya'yı sorumlu tutmak için tutuklanmasını istediğini öne sürdü.