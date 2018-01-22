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Eski Katalan lider Puigdemont yeniden aday gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- Katalonya Parlamentosu Başkanı Torrent, görevden alınan ve kaçtığı Belçika'dan İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday gösterdi - İspanya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılık'ın Belçika'dan Danimarka'ya giden Puigdemont hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılması talebini reddetti

MADRİD (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, görevine dönmesi için aday gösterilirken, hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılması talebi ise reddedildi.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan ve kaçtığı Belçika'dan İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday gösterdi.

Puigdemont'un hükümet kurulması için gereken desteğe sahip tek aday olduğunu söyleyen Torrent, Katalonya'daki "anormal durumu" ele almak için Başbakan Mariano Rajoy'a görüşme talebini ilettiğini açıkladı.

Öte yandan İspanya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın Kopenhag Üniversitesi tarafından düzenlenen bir panele katılmak için bu sabah Belçika'dan Danimarka'ya giden Puigdemont hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılması talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, kararında Puigdemont'un Katalonya Parlamentosundaki yemin törenine katılamama gerekçesi olarak İspanya'yı sorumlu tutmak için tutuklanmasını istediğini öne sürdü.

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, eski görevine dönerek Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor.

21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşan ayrılıkçı partiler, Puigdemont'un adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.

- Süreç

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitti.

Referandumdan çıkan sonuca göre Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim 2017'de yapılan gizli oylamada, Katalonya Özerk Yönetimi tarafından tek taraflı bağımsızlık kararı alındı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık kararı üzerine olağanüstü toplanan İspanya hükümeti, senatonun da onayıyla, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyarak yerel yönetim ve parlamentoyu feshetti.

İspanya merkezi hükümeti, bölgede 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime gidilmesi kararı da aldı.

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında Katalonya hükümeti üyeleri tutuklandı. Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ile dört eski bakan ise Belçika'ya kaçmıştı.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 21 Aralık 2017'de gerçekleşen erken seçimlerde, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı partiler, yüzde 50'nin altında oy alsa da 135 üyeli yerel parlamentonun 70 üyesini elde ederek iktidarda kalmayı başarmıştı.

(AA)

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