Eski Katalan lider Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınması

BERLİN (AA) – Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcı Yardımcısı Ralph Döpper, hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan ve Almanya’da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un iade talebini incelediklerini söyledi.

Döpper, Alman basınına yaptığı açıklamada, Puigdemont’un Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alındığını bildirdi.

"Şu an Puigdemont’un iade konusunu inceliyoruz.” diyen Döpper, henüz işin başında olduklarını, ilk önce iade şartlarına ve "Avrupa tutuklama kararı" temelinde Puigdemont’un ne kadar süreyle gözaltında tutulabileceğine baktıklarını ifade etti.

Döpper, Puigdemont’un iade istemiyle geçici tutuklanma talebi konusundaki kararın, büyük ihtimalle yarın yerel mahkeme tarafından verileceğini kaydetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Puigdemont’un Kiel yakınlarında bulunan Neumünster kentindeki ceza evine götürüldüğü ileri sürüldü.

Karartılmış camları olan bir aracın bugün Neumünster Cezaevi’nde geldiği ifade edilen haberde, Döpper’in eski Katalan liderin nerede olduğuna ilişkin güvenlik sebeplerinden açıklama yapmadığı belirtildi.