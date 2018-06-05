Eski Katar Başbakanı'ndan Ürdün olaylarına yorum

DOHA (AA) - Eski Katar Başbakanı Hamed bin Casim Al Sani, Ürdün'deki protestoların "yüzyılın anlaşması"nı kabul ettirmek için baskı amacıyla çıkartılma ihtimali olduğunu belirtti.

Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'de günlerdir devam olayların arkasında "yakın" ülkeler olduğunu öne sürdü, ancak bunların adını vermedi.

Olayların, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunduğu "yüzyılın anlaşması" adı verilen planı Ürdün'e kabul ettirmek için baskı amacıyla kurgulanmış olabileceğini dile getiren Al Sani, şunları kaydetti:

"Ürdün halkının sıkıntılarını biliyorum. Hepimizin yanında yer almamıza ihtiyaç duyan Ürdün'ün gelir kaynaklarının azlığını da biliyorum. Ürdün halkı, çevresindeki harabeye dönmüş yerlere bakmalı, Ürdün ailesinin büyüğü olarak Kral'a sitem etmeli ancak, bu dalgalı denizde bu yapıyı koruyarak sahip çıkmalı."

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıdığı ileri sürülüyor.

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