Eski kayınpederiyle tartışan kişi cinnet getirdi: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cinnet getiren kişinin ateş açması sonucu eski kayınpederi öldü, boşandığı eşi ile eski kayınvalidesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşi Dilek Ulutaş'ın Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine giden Burhan Soyluçiçek, burada eski kayınpederi İsmail Ulutaş ile tartışmaya başladı.

Soyluçiçek, tartışmanın büyümesine üzerine yanındaki tabancayla Ulutaş ile eski eşi Dilek ve annesi Fatma Ulutaş'a ateş etti.

Ağır yaralanan İsmail Ulutaş ile eşi Fatma Ulutaş ve kızı Dilek Ulutaş, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İsmail Ulutaş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma ve Dilek Ulutaş'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

