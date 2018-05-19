Eski kayınpederiyle tartışan kişi cinnet getirdi: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cinnet getiren kişinin ateş açması sonucu eski kayınpederi öldü, boşandığı eşi ile eski kayınvalidesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, boşandığı eşi Dilek Ulutaş'ın Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine giden Burhan Soyluçiçek, burada eski kayınpederi İsmail Ulutaş ile tartışmaya başladı.
Soyluçiçek, tartışmanın büyümesine üzerine yanındaki tabancayla Ulutaş ile eski eşi Dilek ve annesi Fatma Ulutaş'a ateş etti.
Ağır yaralanan İsmail Ulutaş ile eşi Fatma Ulutaş ve kızı Dilek Ulutaş, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İsmail Ulutaş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma ve Dilek Ulutaş'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum