Eski Kaymakam Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden Seyitgazi ilçesi nüfusuna kayıtlı eski Kaymakam Mehmet Selahattin Berberoğlu, Eskişehir Valiliği önünde düzenlenen resmi cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden Berberoğlu, bugün ikindi namazından sonra Reşadiye Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

Valilik tarafından düzenlenen resmi törene; Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Ali Muhiddin Varol, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, Berberoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşundan sonra eski Kaymakam Berberoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutuna Vali Özdemir Çakacak, merhum Berberoğlu’nun oğulları Demir ve Metin Berberoğlu kırmızı karanfil bıraktı. Ardından merhum Berberoğlu’nun özgeçmişini okudu.

Törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, meslektaşını çok yakından tanıdığını ifade ederek Mehmet Berberoğlu’nun ailesine de baş sağlığı diledi. Tütüncü, “Mehmet abimiz, 10 yıla yakın meslekte kaymakamlık yaptıktan sonra başka kamu görevlerinde bulunmuştur. 1976’lı yıllarda Türk İdareciler Derneği’nin Eskişehir şubesinin ilk kurucusu ve ilk başkanı olarak görev yaptı uzun yıllar. Daha sonra ilk abilerimize bu görevi devretti ve bugünlere kadar geldi. Şehrimizin sevilen sayılan ailelerinden olan Berberoğlu ailesi ve onların büyüğü, babaları olan Mehmet Berberoğlu abimizi uğurlarken bir kez daha ailesine, yakınlarına, çocuklarına, torunlarına, hepsine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Vefat eden Mehmet Selahattin Berberoğlu, 1 Mart 1924 tarihinde Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan merhum Berberoğlu, aynı zamanda Hukuk Fakültesi’ni de bitirmiştir. Berberoğlu; 30 Mart 1950 ile 2 Kasım 1950 tarihleri arasında Kütahya ili Emet Kaymakamlığı, 29 Kasım 1951 ile 22 Ağustos 1956 tarihleri arasında da Bolu ili Gerede Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.