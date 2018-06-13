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Eski kaymakama FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Eski Akkışla kaymakamı ibrahim Ethem Kazak'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Kayseri Akkışla kaymakamı İbrahim Ethem Kazak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Kazak ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Kazak, isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki yazışma içerikleri ve tespitlerini kabul etmeyen Kazak, söz konusu programı kullanmadığını iddia etti.

Kazak, yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Kazak'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 9 yıla çıkardı ancak Kazak'ın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle takdir hakkı kullanan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

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7 yıl 6 ay ceza FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü ibrahim Ethem Kazak

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