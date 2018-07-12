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Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubundan 2017’de ayrılan ve ‘eski kedicik’ olarak anılan Ceylan Özgül, Adnan Oktar ve örgütü içinde geçmişte yaşadığı ve şahit olduğu olayları anlattı. Özgül, Adnan Oktar'ın hastalığından dolayı kadınlarla cinsel ilişkiye giremediğini söyleyerek gündemi sarsacak itiraflarda bulundu. Adnan Oktar'ın eski müridi Ümit Kuruca ise Oktar ve müritleriyle ilgili "Çeşitli grup seks seanslarından sonra Adnan Oktar’a kızlar sunuluyordu. Yaşlarının hiçbir önemi yoktu" ifadesini kullandı.

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonun ardından, grupta uzun yıllar kalan ve yakın zamanlarda ayrılan Ceylan Özgül, yaşadıklarını Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e anlattı.

İşte Özgül'ün anlattığı dehşete düşüren o detaylar:

Adnan Oktar tanıştığınızda yaşınız kaçtı?

24 yaşındaydım. 35 yaşındayken de ayrıldım. Tam bir yıl oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık son sınıf öğrencisiydim. Bir erkek arkadaşım beni Adnan Oktar’la tanıştırdı. O yaşlarda idealist bir genç kızdım. Dini öğrenmek istiyordum. Adnan Oktar, ‘Harun Yahya’ ismiyle kitaplar çıkarıyordu, faaliyetler yapıyordu. “İslam ahlakını dünyaya tanıtacağız, Darwinizm ile mücadele edeceğiz” diyordu. Kandırıldım. Kandım.

Daha sonra süreç nasıl işledi?

İnandıktan sonra onlarla beraber yaşamaya başladım. Vitrin önündeki hayatları dışarıdan cazip görünüyordu. Ben de dindar olmaya özeniyordum. Ne yazık ki dini onların bana öğreteceğine inandım. Onlardan öğrendiğim çok yanlış şeylerdi.

Ailenizin maddi durumu iyi miydi?

İyiydi. Ben hizmet etmeye gittim.

2007'DE GAZETELERDE MANŞET OLMUŞTU

Ceylan Özgül'ün 2007'de gazetelere yansıyan ilginç bir öyküsü vardı. Babası, kızını örgütten kaçırmaya kalkarken gözaltına alınmış ve "Kızımın beynini yıkayıp ruhunu çaldılar" diye isyan etmişti.

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"HAREMLİK SELAMLIKTI"

Ailen nasıl karşıladı?

Asla istemediler. Annemi kanserden kaybettik. 2007’de babam beni onların elinden kaçırdı ama maalesef başına gelmeyen kalmadı. Gözaltına bile alındı. Ailemi korumak için onlara da saldırdım mecburen. Babama iftira bile attım. Çok kötü günler yaşattım hem kendime hem aileme. Lüks bir cezaevinde gibiydik.

Kaç kadın oluyordu o evlerde?

Değişiyordu. 20 de oluyordu, 12 de. Toplam 35-40 kişilik küçük bir köy gibi düşünün. Haremlik selamlıktı.

O giyim tarzını, aşırı makyaj ve estetiği dinle nasıl bağdaştırdınız?

Önceleri kadınlar uzun elbiseler giyerlerdi. Ciddi bir değişimden geçti örgüt. Siz en son halini görüyorsunuz.

Adnan Oktar sizinle mi yaşıyordu?

Tabii, aynı yerde yaşıyorduk.

"ÖRGÜTTE HÜCRE SİSTEMİ VARDI"

Nasıl bir yaşantıydı?

Örgütte bir hücre sistemi vardır, herkesin görevi farklıdır. Mesela ben uzun yıllar araştırma yaptım. Kitaplara, ilmi faaliyetlere, konferanslara içerik hazırlıyordum. İç yüzlerini yıllar içinde yavaş yavaş öğrendim. 2011’in sonunda gerçeği tamamen anlamıştım.

Sizi en çok kızdıran, tekrar tekrar kaçma noktasına getiren neydi?

En kötüsü devlete verilen zarardı. Devletin arkasından ‘public diplomacy’ (kamu diplomasisi) adı altında askeri ve politik faaliyetler yapılıyordu. Bunlar beni çileden çıkardı. Bunların bildirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Adnan Oktar’la çok kavga ettim. Ceza da aldım.

Nasıl bir ceza?

Odaya kapatıp tüm iletişim araçlarına el konulurdu. Adım başı kameralar vardı. Kaçmak çok zordu. Herkes birbirini her an kontrol ediyordu. ‘Kule’ denen yerdeki kişi kapıyı açmadığı sürece dışarı çıkamıyordunuz. Diyelim ki hastalandınız. Doktora bile üç-dört kişiyle beraber gidebilirdiniz. Ve birinde mutlaka silah olurdu.

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"BOTOKSLU, MAKYAJLI OLMALARI ADNAN OKTAR'IN ZEVKİ İÇİN"

Kadınlar neden hep birbirine benziyor?

Kadınlar aslında birbirine benzemiyor. 80 kadın arasından seçilmiş 6-7 kişiyi görüyorsunuz siz. Onlar birbirine benziyor. Botokslu, ful makyajlı olmaları tamamen Adnan Oktar’ın zevki için. O görüntüyü fotoşopla, filtrelerle yapıyorlardı.

O tarz giyinmekten hoşnut muydunuz?

Size sunulanı yaşamak zorunda bırakılıyorsunuz. Cariye, köle gibi görülüyorsunuz.

Bizim ekranda gördüğümüz kadınların hayatı nasıldı?

Gördüğünüz hayat bir vitrin. Yoksa hiçbir reklam almayan, kazancı olmayan ve 10 yıldan fazla süredir devam eden bir televizyon programı olamaz. Bu, arka planda devam eden yasadışı faaliyetleri kapatmak için yapılan bir şovdu.

"MÜRİTLERİN PARASINI ELİNDEN ALIYORDU"

Bu lüks hayatın kaynağı neydi?

Kara para aklama, dolandırıcılık... Bağış adı altında milyonlar toplanıyordu. Müritlerin de parasını elinden alıyordu.

Varlıklı ailelerin çocuklarını mı seçiyordu mürit olarak?

Öyle olan da var, olmayan da... Erkekler örgüte çok genç yaşta geliyordu. Sonraki yıllarda iyi bir iş adamı olabiliyor ve milyonlarca dolar gelir getirebiliyordu. Bütün parayı elinden alıyordu Adnan Oktar. Kimsenin kendine ait hayatı olmuyor.

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"‘KOCAM’ DEDİĞİMİZ ADAMLARI SOKAKTA GÖRSEK TANIMAZDIK"

Kaçtıktan sonra ne oldu?

Bağlantıda kaldım, çünkü bir müritle sahte olarak evlendirilmiştim.

O nasıl oluyor?

Ailelerin dava açmasını sınırlandırmak için kızlar oradaki müritlerle evlendirilirdi. Bu normal bir evlilik olmuyor. O insanı sadece evlendiğiniz an görüyorsunuz. “Kocam” dediğiniz insanı sokakta görseniz tanımazsınız. Sadece nikah memurunun önüne gidip “Evet” dersiniz, sonra farklı kapılardan çıkıp gidersiniz. Sorduklarında “Müritlerimiz evliler” demek için.

Cinsel istismar yaşadınız mı?

Ben yaşamadım ama yaşandığına çok şahit oldum. 7, 10, 16 yaşında kız çocuklarının taciz edildiğini duydum. Kimi çocuğu annesi getirip onların ellerine veriyor. Bazıları para için, bazıları inandıkları için...

Örgüt içinde fuhuş var mıydı?

Bilmiyorum. Çeşitli hücreler var. O bölümlerde olanlar bunu daha iyi bilirler. Görmemiş olmam olmadığı anlamına gelmiyor. Taciz var, tecavüz var. Küçücük kızlar taciz ediliyor. Her türlü pisliği yapıyorlar. Vergide de, askerlik konusunda da yolsuzluk yapılıyor. Silah alımı konusunda da. Kızları okula göndermiyor, okuldan zorla çıkartıyorlar. Kendi hayatları olmasına izin verilmiyor. Oradan ayrılanlara iftiralar atılıyor.

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"ADNAN OKTAR CİNSEL İLİŞKİYE GİREMİYOR"

Adnan Oktar ile cinsel birlikteliğiniz oldu mu?

Hayır, zaten Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyor. Kasık fıtığı var.

Oradaki hiçbir kadınla ilişkisi yok muydu yani?

Kadınları köle olarak görürdü. “Bana hizmet ederek İslam’a hizmet ediyorsunuz” derdi. Kişisel ilişkisi yoktur kimseyle. Cinsellik yaşayamıyor ama farklı metodlar uyguluyor. Yaş fark etmiyor, her kıza aynı şeyi yapıyor. Detaylarını veremeyeceğim yöntemleri var.

Korkar mıydınız ondan?

Tabii korkardım, herkes çok korkardı. Ama artık tahammülümüz kalmamıştı. O yüzden polise gittik.

“Kedicik deyip geçmeyin, hepsinin silahı var” dediniz.

Fotoğrafları çıktı zaten uzun namlulu silahlarla. Kandilli’deki arazinin etrafı silahlı kişiler tarafından korunuyordu. Çünkü çok düşmanı vardı doğal olarak.

"ÜNLÜLER ONA GELSİN DİYE PARA VERİYORDU"

İnsanların ilişkileri nasıldı?

Örgüt içinde ‘ihbar sistemi’ vardı. Adnan Oktar’ın beğenmediği davranışı yapıp ihbar edilen kişi ihbar edene puan kazandırırdı. O yüzden herkes birbirinin gardiyanıydı. Gerçek dostluk mümkün değildi orada.

Ünlülerin bağışları oluyormuş, bu doğru mu?

Hayır, ünlüler ona gelsin diye kendisi para veriyordu.

Kaç kez kaçtınız?

2007 ve 2013’te kaçmıştım.

O zaman neler yaşadınız?

Tekrar teşebbüs etmeyeyim diye birkaç gün çok iyi davranıldı.

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"KADINLARI DÖVÜYORDU"

İşkence eder miydi size?

Kadınları dövüyordu. Kadınlarda dövme, saç ve kaş kazıma seansları vardı... Erkeklere yapmıyormuş.

Kadınlarda fiziksel olarak büyük değişimler oluyor muydu?

Evet, çünkü yeşil reçeteli narkotik ilaçlar, bağımlılık yapan maddeler kullanıyorlar. Amaç onu sorgulamanızı engellemek.

"GRUP SEKS SEANSLARINDAN SONRA OKTAR'A SUNULUYORDU"

ESKİ MÜRİT ÜMİT KURUCA ANLATTI:

Örgütün hücre sistemi vardı. ‘Kız tavlama ekibi’ 15 kişilikti. Başında Bora Yıldız vardı. Pahalı kıyafetlerle, arabalarla zengin imajı altında kızlar kandırılırdı. İş ya da evlilik vaadiyle ağa düşürülürdü. Yöntemlerden biri, tanışılan kızla sevgili olup ilişki yaşadıktan sonra, örgütün diğer erkek üyeleriyle ilişkiye sokulmasıydı. Çeşitli grup seks seanslarından sonra Adnan Oktar’a sunuluyordu bu kızlar. Yaşlarının hiçbir önemi yoktu. Reşit olmayan birçok kız vardı. Bu ilişkiler kayıt altına alınıp, yurtdışında arşivleniyordu. Örgütten ayrılmak istediğinde bu görüntülerle tehdit ediliyordu. Adnan Oktar’ın 250 kadar müridi var. Sempatizan grupları da var, ama onları saymıyoruz. Onlar da her ay düzenli ‘ecrim’ denilen parayı Adnan Hoca’ya gönderiyorlar.


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Ceylan Özgül adnan oktar kedicik adnan oktar cemaati

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
nasıl bir tezgah lan bu bu zamana kadar niye dokunmadılar bunlara aklım almıyor
Bu da bütün bir suç örgütünü kız avlamaktan ibaretmiş gibi anlatmış. Kıza anlattırırsan kendi yaşadıklarını anlatır tabi. Başka bağlantılarını da araştırın. Bu kadar servet nereden geliyor? Bu kara paralar nereden geliyor? nasıl aklanıyor? Hangi ülkelerden hangi gemilerle ne getiriliyor? Bu tarihi eserler nasıl getiriliyor? Kimler aracılık ediyor? Hangi türk bankaları kullanılıyor? Bunları araştırın.
yer istanbul kandilli değil de sanki kandil dağı gibi = )
ülke ekonomisi ne hale gelmiş, tarım hayvancalık ne hale gelmiş, çarşıda pazarda fiyatlar yanıyor, ülkenin etrafı kaynıyor, şu gündeme bak. yahu bu adamın ne olduğu 20 yıldır biliniyor, ne oldu da şimdi patlattılar çok merak ediyorum. Allah ülkemizin sonunu hayır eylesin.
Allah hepinizin belasını versin
simdiye kadar niye itiraf etmedinde a.k pisligi. simdi söylüyorsun. Atin bunuda iceri sozdr itirafci. o kadar aile dagildi diyorsun niyr sustun. pis kedi
damadın ekonomi bakanı olmasının nasılda sildik demi gerizekalı cahiller diyorlar şuan bize.........
'ŞİMDİYE KADAR NEDEN BEKLENİLDİ,Evet yorumlarında bu soruyu soran vatandaşım neden beklenildi anlatayım; AKP PROBAGANDA DA ABD-İSRAİLLİ FİRMALAR GİBİDİR.HAKSIZ,HATALI,KUSURLU OLDUKLARI HALDE BASIN-MEDYA GÜCÜ İLE MİLLETİN ALEYHİNE YAPACAKLARI ZAM,ÖZELLEŞTİRME,YABANCI ÜLKELERLE SÖZLEŞMELERİ GÜNDEMDEN UZAK TUTMAK İÇİN YAPILIYOR. Halkın pahalılıktan canı bezdi,Ülke nerede ise UN İTHALATI YAPACAK KADAR TARIMDA GERİLEDİ.HAYVVANCILIK SERSENİZ Canlı hayvandan,löb ete indi ithalat.SANAYİ GERİLEMEDE,MİLLETİN CİNNET GETİRMESİ İLE TACİZ-TECAVÜZ-SAPKINLIKLAR,İNTİHARLAR SIRADAN OLDU. ALLAH BETERİNDEN KORUS
Bu ülkenin her tarafı birbirine benziyor.. Al fetö yü vur Adnan Oktar a... Bu ülke de idareci yönetici sorumlu sahip demokrasi,kaymakam vali vb ülkede yönetimde söz sahibi kişi varsa hepsi sorumludur bu lakayatlıktan sorumsuzluktan adaletsizlikten satılmışlıktan kul hakkından.. Olaylar olmuş,alınmış satılmış tecavüz edilmiş kullanılmış hak yenmiş yaveri olmuş hainlik yapılmış bankası olmuş olmuş ta olmuş ta bu ülkenin niye bu zamana kadar haberi olmamaış kimse ne oluyor dememeiş sorgulamamış adalete teslim etmemiş. Bu milletin gücü kimsesize garibe yeter. Seçilmişise atanmışıda hepsi suçludur.
Suç örgütü olduğu, illegal işler ile uğraşıldığı bilindiği halde daha fazla fırsat verilerek daha fazla suç oluşması için müsaade edilir, bu süreçte İşi organize eden örgüt lideri ve üyeler işledikleri suçları iyi kamufle ettiklerini fark edilmediklerini düşebilecek kadar aptalca bir özgüven içine girerler. Vatandaş da herkesin gördüğünü güvenlik güçlerinin görmediğini zanneder, bu ve benzeri oluşumlara devletin dokunamayacağı gibi aptalca bir algı oluşur. Sonrada manzara bu.......
@yavuzselim_han adam olayı özetlemiş dagılin
AYVAYI YEDİN OĞLUM SONUN ÇOK KÖTÜ GÖRÜNÜYOR
Bu sapık ve ırkçı barbarlar ülkemizin zayıf halkalarında faydalanıb,vatan millet deyib her türlü insani hakları ihlal ederken bu devlet nerdeydi? Amma her yönetim bu gibi insanlık düşmanı ırkçı ve kinci dinci sapıklıları kendi çıkarları doğrultusunda kulaniyor,bunları ekonomi yönde en güçlü hale getirib sonrada sanki yeni bir kıta keşfetmiş gibi toplumu uyutub gündem yaratiyorlar. Ey yönetenler yılllardır bu ırkçı ve insanlık düşmanı inanç sömürücüleri, ortada her istediğini yapiyorlardı,o zaman nerdeydiniz.Ülkede hak ,hukuk,adalet,insanca paylaşım diyenleri terörist gösterib saldırdınız.
Gelmiş ve geçmiş tüm iktidarların vebali var.Neden maliyeciler bunlara hesap sormadılar...Bu deyirmenin suyu nerden geliyor,araştırmadılar...
ergenekon tezgah dedik, balyoz tezgah dedik, fetoş hain dedik, oktar ve kedicikleri yolun yolcusu ajan dedik, sürekli kafayı kuma gömdünüz hep işinize gelmedi ve sustunuz ...
güzelim memleketin haline bak. hacılar hocalar tecavüzler dolandırıcılık yolsuzluk daha ne yazıyım Allah aşkına yaa
İşte Atatürk bunlara savaş açmıştı. Bu gibi cemaatler de Atatürk ü dinsiz ilan edip kara propoganda yaptılar. Din elden gidiyor çığırtkanlığı yapıyorlardı. Atatürk bunu 100 yıl öncesinden görmüştü. Kanmadan, kandırılmadan. Şimdi anlaşılmıştır umarım...
ülkede dövüz almış başını gidiyor herşeye zam üstüne zam onuda geçtim 24 vatandaşımız tren kazasında rahmetli oldu kimse o kazayı dahi bu kadar konuşmadı ve dikkat edin kazanın arkasında gündemi değiştirmek için bu operasyon yapıldı herkes bunu konuşuyor sanki tüm millet adnan denen şarlatanla yaşamış ve tanıyo gibi onu konuşuyor hergün onlar gibi kaç insan içeri girip çıkıyor gerçekten yazık bu ülkemize birileri çıksın ülkemizden krizde nasıl çıkarız onları açıklasın insanlarda onun takipçisi olsun bizene adnanda kedicikte alan memnun veren memnun yakın zamanda zaten onların br çoğu dşrı çkck
geç gelen adalet adalet değildir..
Allah belasını versin bunların kızlara da tavsiyem araba para yakışıklı bir adam para gördünüz sazan gibi atlamayın azıcık irdeleyin
ALLAH BÖYLE CİYERİ BEŞ PARA ETMEZ HAİN SAPIKLARIN ELİNE KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN ADAM SORUNLU SAKAT KAFADAN ARIZALI BİZİM MİLLET BİRAZ SAF HERŞEYE İNANIYORUZ ALLAH BİSMİLLAH MAŞALLAH BİR KAÇ KEZ İZLEDİM ADAMIN DÜNYASI YALAN DÜZMECE KANDIRMA VATANA İHANET EVİNDEN ÇIKAN SİLAHLARA MÜHİMMATA BAKARSAN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU SUÇ İŞLEDİYİ AŞIKAR ÇOĞU İNSANIN EVİNDE BELKİ Bİ TANE BİLE SİLAH YOK BU HAİNDE YÜZLERCE SAVAŞAMI GİDİYON SEN TAMAN ALLAH ADAMI DİN ALİMİ HOCASIN NE YAPACAN O KADAR CEPHANELİYİ BU SAKAT FETÖ GİBİ ÇOK İNSANIN MAHREMİNE GİRİP ŞANTAJ YAPAN BİRİ KÜÇÜCÜK KIZLARI CİNSEL İLİŞKİDE KAMARAYA ÇEKİP
burada yazılanları halk olarak biz görünenden annlamışdık yıllardır bnların olduğunu bilmeyen tahmin etmeyen yoktu, müslüman parti ise 17 yıldır göremedi.İşte böyle geri kalmış,para ile herşeyin yapılabildiği bir ülkeyiz biz.Acaba hangi yanlış ata oynadı da adnanın başı yandı.Rezalet rezalet rezalet.....
bu gereksiz dışında başka haber yok mu kaç günden beri hep onun suratını sörüyoruz
ah ömer çoşkun ahh.
Bir zamanlar okullara "evrim aldatmacası" adlı kitap ve ansiklopedi dağıttı. Pozitif bilimden yana olan öğretmenler karşı çıktı, Milli eğitim müdürlüklerine şikayette bulundu. Müdürlük izinli olduğunu, dağıtılmasında bir sakınca olmadığı hatta öğrencileri okumaları için teşvik etmenin iyi olacağını söyledi. Nereden nereye... Fetö için de aynılarını yapmışlardı, yanıldıklarını itiraf ettiler. Ne yazık ki halkımız yanılmayı seviyor, alışkanlık mı yapmış nedir?
Bu sistemi düzenleyen Şizofreni hastası.O raporu verenleri araştırın Mal varlıkları epey Yüklüdür
bu kadar yıllarca ortalıkta olmaları hataydı zatem bunedir ya ya akıldan yoksun yada ajanlar dinler bunları herhalde..
Cübbeliye ne zaman sıra gelecek
hasan sabbah aklıma geldi. tek eksik cinayet işlememeleri.
SN Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yine doğru birşeye imza atmıştır.İnşallah İslama nifak yozlaşma sokan diğer cemaatlerde aynı muameleyi görürler.Ülkemizin Başına hepsi Yahudiler tarafından musallat edilmiştir.
DEVLETİMİZ BU NAMUSSUZU SAĞLAM ARAŞTIRMALI FETO KADAR TEHLİKELİ ÇIKABİLİR
Haşhaşiler,fetö,Adnan Oktar,göbeğe muska yazanlar,Aziz Nesin'in "mahallenikısmeti"öyküsündeki sakallı hazret!Bu kadar ilâhiyat okulu,imam hatip açılıyor mezun var Osmanlı'dan beri bir arpa boyu gidilmemiş.Birde "tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu"var.Yetmiyor anlamı şu;laik cumhuriyet başarısız olmuş. Eğitim sistemi bu tiplere hizmet eder olmuş.Yeni millî eğitim bakanının işini Başkankolaylaştırsın,ona destek versin!Eğitimi üretebilen insanlar yetiştiren insanlara adasın imam hatipler zor girilebilen üst düzey okullar olmalı!bilim felsefesi,bilim tarihi,felsefe, mantık,astronomi
devlet nasıl bilmez bu zMana kadar
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