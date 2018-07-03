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Eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya'ya FETÖ'den tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya tutuklandı, eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy ise serbest bırakıldı

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mülkiye büyük bölge yapılanması" üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya ile eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy'un polisteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Adliyesine sevk edilen ve bir süre önce açığa alınan Kaya ve Aksoy, Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından sulh ceza hekimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan bu kişilerden Kaya tutuklandı, Aksoy ise aynı suçlamaya ilişkin bir davada yargılamasının devam etmesi sebebiyle serbest bırakıldı.

Erzurum merkezli 8 ilde, örgütün "mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Kaya ve Aksoy'un dışında eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin polisteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy Eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya

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