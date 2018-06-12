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Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar eski korgeneral Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Mustafa Albayrak, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney , Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan dava dosyasına gelen evrakı ve tanık beyanlarını okudu.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Albayrak'ın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ağustos'a ertelendi.

- Tahliye edilmişti

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın sanığı olan Güvenç ile birlikte 7 kişinin dosyası ayrılmıştı. Güvenç'in 10 Mayıs'taki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Dönemin Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in, darbecilerin hazırladığı sözde "görevlendirme listesinde" TRT Genel Müdürlüğüne atandığı belirtilmişti.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi eski korgeneral Yıldırım Güvenç FETÖ

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