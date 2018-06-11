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Eski köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Eski köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Kastamonu'da çıkan kavgada tabancayla vurulan eski köy muhtarı yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Ömerli köyünde eski muhtar Hüsnü Doğan (51) ile İlhan Y. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Doğan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından kaçan İlhan Y, polise teslim oldu.

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KASTAMONU köy muhtarı Silahlı kavga yaşamını yitirdi

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