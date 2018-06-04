Eski Malezya Başbakanı Necip kendisine ABD'li avukatlar tuttu

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın kendisine ABD'li avukatlar tuttuğu bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Necip'in ismi ABD Dış Temsilciler Kayıt Yasası (Fara) kayıtlarında müvekkil olarak geçiyor.
Kayıtlara 28 ve 29 Mart'ta işlenen tebliğlerde, Ashcroft Hukuk Firmasının Necip'i kaydettiren şirket olduğu, Ashcroft'un verdiği hizmetin, "yabancı hükümet, yabancı siyasi parti veya yabancı müvekkil" tarafından karşılandığı belirtiliyor.
Necip'in, ABD Adalet Bakanlığının yürüttüğü "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında Ashcroft Hukuk Firmasından faydalanıp faydalanmayacağı ise bilinmiyor.
Başında eski ABD Başsavcısı John Ashcroft bulunan hukuk firmasının, ABD Başkanı Donald Trump ve Arap komşularının terörizmi desteklediği yönündeki suçlamalarının aksini ispatlamak isteyen Katar hükümetini temsil ettiği de ifade ediliyor.
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.
1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
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