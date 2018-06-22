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Eski Malezya Başbakanı Necip'in öldürülen çevirmenine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:01 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürü Muhammed Fuzi Harun, öldürülen mankenin babası tarafından sunulan yeni rapor olduğunu açıkladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Emniyet Müdürü Muhammed Fuzi Harun, Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın koruması tarafından öldürülen Moğolistanlı manken hakkındaki dosyanın tekrar açıldığını ve ellerinde yeni bir rapor olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Necip'in koruması tarafından 2005 yılında öldürülen Moğolistanlı mankenin davasında, dosyanın tekrar açıldığını doğrulayan Muhammed, ellerinde yeni rapor olduğunu açıkladı.

Muhammed, soruşturmada eski polis raporlarının da değerlendirileceğini belirterek, yeni raporun, öldürülen mankenin babası Seteve Shaariibuu tarafından hazırlandığını kaydetti.

Shariibuu, dün dosyanın tekrar açılması talebi için Başbakan Mahathir Muhammed ile biraraya gelmiş, Shariibu ailesinin avukatı Ramkarpal Singh, Mahathir'in, talebi onayladığını bildirmişti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga da, Malezya Başbakanı Mahathir'e, eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.

- Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti

2005'te Necip Rezak'ın çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı manken Altantuya Shaariibuu, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.

Olayla ilgili Necip'in korumalarından 2'si tutuklanmıştı. Tutuklanan korumalardan Sirul, "Önemli insanlardan emir aldım" ifadelerini kullanmıştı. Yargılama sürecinde kefaletle serbest bırakılan Sirul, Avustralya'ya kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Muhammed Fuzi Harun

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