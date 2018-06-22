Eski Malezya Başbakanı Necip'in öldürülen çevirmenine ilişkin dava

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Emniyet Müdürü Muhammed Fuzi Harun, Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın koruması tarafından öldürülen Moğolistanlı manken hakkındaki dosyanın tekrar açıldığını ve ellerinde yeni bir rapor olduğunu söyledi.
Yerel basındaki haberlere göre, Necip'in koruması tarafından 2005 yılında öldürülen Moğolistanlı mankenin davasında, dosyanın tekrar açıldığını doğrulayan Muhammed, ellerinde yeni rapor olduğunu açıkladı.
Muhammed, soruşturmada eski polis raporlarının da değerlendirileceğini belirterek, yeni raporun, öldürülen mankenin babası Seteve Shaariibuu tarafından hazırlandığını kaydetti.
Shariibuu, dün dosyanın tekrar açılması talebi için Başbakan Mahathir Muhammed ile biraraya gelmiş, Shariibu ailesinin avukatı Ramkarpal Singh, Mahathir'in, talebi onayladığını bildirmişti.
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga da, Malezya Başbakanı Mahathir'e, eski Başbakan Necip'in de adının geçtiği dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.
- Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti
2005'te Necip Rezak'ın çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı manken Altantuya Shaariibuu, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.
Olayla ilgili Necip'in korumalarından 2'si tutuklanmıştı. Tutuklanan korumalardan Sirul, "Önemli insanlardan emir aldım" ifadelerini kullanmıştı. Yargılama sürecinde kefaletle serbest bırakılan Sirul, Avustralya'ya kaçmıştı.
24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum