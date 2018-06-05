Eski Malezya Başbakanının eşi ifade verdi

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un ifadesini alındı.

Putra Jaya şehrindeki MACC binasında gerçekleşen sorgu, yaklaşık 3 saat sürdü.

Sorgudan sonra MACC'den "Mansor ile yapılan sorgu profesyonel olarak tamamlandı. Kendisi sorgu sırasında bize yardımcı oldu ve işlem sorunsuzca tamamlandı." açıklaması yapıldı.

Mansor, geçen hafta ifade vermek üzere çağrılmıştı.

Geçen ay düzenlenen genel seçimleri kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği 1MDB yolsuzluk davasının tekrar açılmasını istemişti. Söz konusu dava kapsamında Necip, 22 ve 24 Mayıs'ta iki kez komisyona ifade vermişti.

Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında Necip ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD doları) ele geçirildiğini bildirmişti.