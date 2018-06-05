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Eski Malezya Başbakanının eşi ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un sorgusu 3 saat sürdü

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un ifadesini alındı.

Putra Jaya şehrindeki MACC binasında gerçekleşen sorgu, yaklaşık 3 saat sürdü.

Sorgudan sonra MACC'den "Mansor ile yapılan sorgu profesyonel olarak tamamlandı. Kendisi sorgu sırasında bize yardımcı oldu ve işlem sorunsuzca tamamlandı." açıklaması yapıldı.

Mansor, geçen hafta ifade vermek üzere çağrılmıştı.

Geçen ay düzenlenen genel seçimleri kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği 1MDB yolsuzluk davasının tekrar açılmasını istemişti. Söz konusu dava kapsamında Necip, 22 ve 24 Mayıs'ta iki kez komisyona ifade vermişti.

Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında Necip ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD doları) ele geçirildiğini bildirmişti.

Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

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