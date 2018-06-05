Eski Malezya Başbakanının eşi ifade verdi

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" adlı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un ifadesini alındı.
Putra Jaya şehrindeki MACC binasında gerçekleşen sorgu, yaklaşık 3 saat sürdü.
Sorgudan sonra MACC'den "Mansor ile yapılan sorgu profesyonel olarak tamamlandı. Kendisi sorgu sırasında bize yardımcı oldu ve işlem sorunsuzca tamamlandı." açıklaması yapıldı.
Mansor, geçen hafta ifade vermek üzere çağrılmıştı.
Geçen ay düzenlenen genel seçimleri kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği 1MDB yolsuzluk davasının tekrar açılmasını istemişti. Söz konusu dava kapsamında Necip, 22 ve 24 Mayıs'ta iki kez komisyona ifade vermişti.
Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında Necip ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD doları) ele geçirildiğini bildirmişti.
Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetmişti.
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.
1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Komşudan Türkiye'ye küstah cevap
Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!
Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok
Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odada ne var?
Bir sabah uyandı, 5 yıllık eşini ve çocuklarını tanıyamadı! Sebebi ise korkunç
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum