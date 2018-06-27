Eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş FETÖ'den gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 Nisan 2017'de görevden uzaklaştırılan ve bir süre tutukluluğunun ardından tahliye edilen Mendeş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimatla yeniden gözaltına alındı.
Mendeş, sağlık kontrolünün ardından soruşturma kapsamında Erzurum'a gönderildi.
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