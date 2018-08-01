Eski milletvekili Göksel, Niğde'de toprağa verildi

NİĞDE (AA) - Vefat eden eski milletvekili İsmail Göksel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Göksel'in naaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından karayoluyla Niğde'nin Hacıabdullah beldesine getirildi.

Meydanda kılınan cenaze namazının ardından Göksel'in naaşı, belde mezarlığına defnedildi.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Özgeçmişi

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı.

Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Hakim Yarbay olarak Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.

TBMM'ye 23. Dönem Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

