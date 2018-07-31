Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Doğru Yol Partisi (DYP) Bolu eski milletvekili Tevfik Türesin (82), yaşamını yitirdi.
Geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bulunan özel bir hastanede tedavisi devam eden DYP Bolu eski milletvekili Tevfik Türesin, vefat etti. Türesin'in cenazesinin yarın, Mudurnu Yıldırım Beyazıd Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ilçede bulunan Hacettepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1936 yılında dünyaya gelen Türesin, İstanbul Halkalı Ziraat Okulu'ndan mezun olarak tavukçuluk alanında çalışmaya başladı. Bir dönem, Türkiye'nin en büyük beyaz et firmalarından birisi durumuna gelen Mudurnu Tavukçuluk A.Ş'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten ve DYP'den 19'uncu Dönem Bolu milletvekilliği yapan Türesin, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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