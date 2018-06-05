Eski milli atlet Canel Konvur Telatar, son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da kalp krizinden ölen, Türkiye'yi 1960 Yaz Olimpiyatları'nda temsil eden eski milli atlet ve voleybolcu Canel Konvur Telatar'in (79) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Fenerbahçe voleybol takımında 7 kez üst üste şampiyonluğu yaşayan Canel Konvur Telatar, dün akşam, 1991 yılında eşi Akın Telatar ile birlikte yerleştiği Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiridi. Telatar için bugün, Bitez Adliye Camii'nde tören düzenlendi. Eşi Akın Telatar, oğlu Akçan Telatar, 3 eski voleybolcu arkadaşı, 30 yakın komşusu ve yakınları törene katıldı. Resmi yetkililerin törene katılmaması dikkat çekti. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Telatar'ın Fenerbahçe ve Türk bayrakları ile sarılı tabutu, Bitez Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Oğlu Akçan Telatar, "Annem hayatının büyük bölümünü Türk milli takımlarına sporcu olarak ardından da Fenerbahçe'de yönetici olarak adadı. Bizlere çok onurlu ve gururlu bir isim bıraktı. Onunla gurur duyuyoruz" dedi. Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Telatar'a 21 Ocak 2018'de İstanbul'da düzenlenen törende, 'Fenerbahçeyi Fenerbahçe Yapan Sporcular Onur Plaketi' vererek ödüllendirmişti. 1950 ve 1960'lı yıllarda Türk atletizmine büyük emek veren, yüksek atlamada kırdığı rekorların yanı sıra engelli koşularda da söz sahibi olan Telatar'ın 400'den fazla madalyası ve 150'nin üzerinde kupası bulunuyor.

CANEL KONVUR TELATAR KİMDİR?

1939 yılında doğdu. Çok küçük yaşta eski bir atlet olan babasının nezaretinde atletizme başladı. O yıllarda babasının görevli bulunduğu Antakya'ya yapılan çalışmaları, semeresini vermekte gecikmedi. Okullararası yarışmalar, Canel Konvur'un zirve yolunda katettiği ilk basamaklar olmaya başlamıştı. Daha sonra ailece İstanbul'a yerleştiler. Fenerbahçe Kulübü'nde daha geniş imkanlarla ciddi çalışma düzenine girdi. Bir yıl içinde yüksek atlama rekorunu 23 santim farkla eline geçirerek 1.43'e ulaştırdı. (1958) Spor hayatı programlanmıştı. Kışın kros, voleybol ve basketbol yazın da atletizmle uğraşmaya karar verdi. Her dalda başarıyla çıtayı yükseltti ve milli takım formalarını başarıyla giydi. Fenerbahçe'nin voleybol ve basketbol takımlarında oynarken defalarca İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan kadroların değişmez ismi oldu. Bu arada kadınlar yüksek atlama rekorunu 1959'da 1.50,1960'da 1.56 ve 1961'de 1.60'a çıkardı. 1960 Roma Olimpiyatları'nda milli takım formasını başarıyla taşıdı.