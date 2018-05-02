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Eski milli bilek güreşçisi bıçaklı kavgada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Eski milli bilek güreşçisi bıçaklı kavgada öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52) ile Kerim Kuvvetli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Yeşilyaprak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Kerim Kuvvetli, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Yeşilyaprak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bu arada sorgusunda cinayeti itiraf eden Kerim Kuvvetli'nin, Bayram Yeşilyaprak'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

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